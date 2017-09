Stop: acceso sólo para funcionarios en el parking de la Ciudad de la Justicia Aspecto del parking de la Ciudad de la Justicia este lunes. / Francis Silva Abogados, procuradores y público en general se queja por la reducción de las plazas de aparcamiento disponibles junto a la Ciudad de la Justicia JUAN SOTO Málaga Lunes, 4 septiembre 2017, 14:38

Los abogados, procuradores y público en general ya no pueden ir a la Ciudad de la Justicia en coche sin pasar previamente por caja. La eliminación del aparcamiento público que había junto a las sedes judiciales -desde hoy reservado en exclusiva para los funcionarios- ha provocado un aluvión de críticas pese a que el edificio funciona a medio gas en el inicio de septiembre.

A raíz de la decisión de la gerencia de la Ciudad de la Justicia se aumentar el aparcamiento para funcionarios en detrimento del público en general, abogados, procuradores y visitantes deben recurrir a algunos de los llanos de pago habilitados en los alrededores del recinto y, por supuesto, pasar por caja.

Juan José Archilla, uno de los abogados que esta mañana ha acudido a la Ciudad de la Justicia, considera que la situación será insostenible en apenas un par de semanas, cuando todo el mundo se incorpore a su puesto de trabajo. “Los llanos siempre están llenos, y los abogados nos tendremos que venir con mucha antelación para encontrar un sitio disponible”.

Con cara de incredulidad, al ver que gran parte del nuevo aparcamiento reservado para funcionarios estaba vacío, José, un procurador, lamentaba el cambio: “No es justo porque a nosotros no se nos espera para el inicio de un juicio, y si no hay sitio, ya me dirás que hacemos”. Junto a él, una compañera de profesión, lamentaba. “Se va a producir un gran problema porque los llanos se llenan de barro y se vuelven casi inutilizables cuando llueve”.

Tampoco ha sido una decisión acertada para los ciudadanos que habitualmente deben aparcar en los alrededores. Lorena Delmagro se queja de que los malagueños deben pagar siempre por aparcar en cualquier sitio y que hay que salir a la calle con monedas. “No es lógico que para aparcar siempre haya que pagar y no haya ningún sitio para dejar el coche sin soltar dinero”.