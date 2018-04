Sorpresa en la oposición: Andrade es director técnico desde hace 3 semanas

Sorpresa y enfado. Estas eran las reacciones ayer de los grupos de la oposición de izquierda, PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente cuando conocieron que el alcalde Francisco de la Torre había nombrado como director técnico a Julio Andrade el mismo día en el que se despedía como concejal de la Corporación, es decir la sesión del pleno del pasado viernes 23 de marzo. Andrade tomó la palabra para decir adiós como edil, pero la despedida era en realidad un 'hasta mañana', fecha en la que entraba en vigor el decreto de Alcaldía con su nuevo puesto, del que la oposición no supo hasta ayer, más de tres semanas después.

No quedó muy claro desde el principio quién iba a pagarle el sueldo a Andrade como nuevo director del Centro Internacional de Formación de Autoridades y Líderes (Cifal) en la capital, un organismo de las Naciones Unidas, ya que un puesto honorífico no tiene remuneración. Este periódico adelantó que todo apuntaba a que acabaría accediendo a una dirección técnica del Ayuntamiento (SUR, 14/3/18). Yeso es lo que finalmente ha hecho De la Torre, nombrarle director técnico de Relaciones con los Organismos Internacionales. Un puesto de nueva creación, que no existía en el 'staff' del Ayuntamiento, por el que cobra 54.453 euros brutos al año, algo más que lo que percibía por ser concejal teniente de alcalde, 53.914 euros.

Los decretos de Alcaldía no van a las juntas de gobierno, y de ellos no se da cuenta –si no lo piden– a la oposición, pero en este caso se podía haber informado por otros medios, ya que Andrade aún no aparecía ayer en el listado de los directores técnicos de la página web del Ayuntamiento, así que en este caso la transparencia brilla por su ausencia.

De hecho, Andrade manifestó en una entrevista a este periódico que cobraría como director de Cifal, una circunstancia que finalmente no es así. El Ayuntamiento sí que firmó un convenio por el que le cede la Casita del Jardinero a las Naciones Unidas para el desempeño de este trabajo en Málaga así como 30.000 euros anuales para gastos de funcionamiento, pero ahora se sabe que lo que es estrictamente su salario lo percibirá del Ayuntamiento. La oposición no le dedicó ayer sus mejores palabras al nuevo director técnico. «Es increíble, alucinante, es decir que se crea una dirección técnica ex profeso para darle cobertura y que se dedique a su nuevo puesto fuera del Ayuntamiento pero cobrando de dentro?», se preguntaba el portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, quien aseguraba que iba a pedir explicaciones al alcalde sobre este asunto por la «opacidad» con la que se había abordado;«pero claro no informan porque el asunto tiene miga», añadía.

Tanto el líder socialista Dani Pérez como la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, coincidían con Zorrilla en que hay que exigir explicaciones, y que su nombramiento suena a «puerta giratoria dentro del propio Ayuntamiento». Torralbo incidió en que ha estado «muy feo» que Andrade no informara en el pleno, sabiendo que iba a ser director, y que hayan pasado tantos días sin que se sepa.

Pérez, que decía no dar crédito a la falta de información y oscurantismo, explicaba que su grupo ya ha preguntado al alcalde qué costará «la aventura en la ONU de Julio Andrade», y puntualizaba que con la nueva dirección que le han creado queda claro que no es membresía de la ONU, y que cobrará del Ayuntamiento, «un hecho que nos han ocultado desde el principio».

Otro cambio Verde, gerente de Deportes y Eventos

Los rumores de pasillo, de los que se hizo eco esta sección, finalmente se cumplieron. Luis Verde ha cesado como director técnico de Deportes del Ayuntamiento de Málaga para ser nombrado gerente de Málaga Deportes y Eventos en el consejo de administración que se celebró ayer. Verde, que fue concejal de Juventud en el pasado mandato , fue repescado en la nueva legislatura por el alcalde para ser director técnico de Deportes. En su nuevo puesto de gerente de la sociedad municipal Málaga Deportes y Eventos percibirá 54.874 euros brutos al año.