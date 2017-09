Soraya García Mesa denuncia «falta de limpieza» en la recogida de avales en el PSOE SUR Sábado, 9 septiembre 2017, 00:50

málaga. La precandidata a liderar el PSOE de la provincia, Soraya García Mesa, denunció ayer que el proceso de recogida de avales para confirmar las candidaturas no se está realizando en igualdad de condiciones con respecto a los otros dos precandidatos, José Luis Ruiz Espejo y Rafael Fuentes. En este sentido, García Mesa lamentó ayer una «total falta de limpieza» en este capítulo y sugirió que «esta estrategia no fomenta el juego limpio por parte de las otras dos precandidaturas ya que no hay igualdad de condiciones».

En concreto, la precandidata criticó que «soy la única de los tres que no tiene el censo». «Necesito que se dé garantías de que lo que se está haciendo sea transparente, porque el hecho de tener un censo vulnera el reglamento», denunció García Mesa, quien avanzó que esta circunstancia hace que «haya militantes que reciben llamadas uno por uno para pedir los avales directamente. Hay compañeros que puede que no se enteren que estamos en este proceso, y si tú tienes la ventaja de tener un censo provocas una desigualdad de condiciones».