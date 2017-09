'Soñando el teatro en Málaga', carta abierta de Antonio Banderas El actor malagueño anuncia a través de su cuenta de Facebook el «un proyecto teatral sólido y atractivo» tras su acuerdo con los dueños del Teatro Alameda ANTONIO BANDERAS Jueves, 28 septiembre 2017, 22:01

«He de anunciar con satisfacción que he llegado a un acuerdo con los hermanos Jesús y Carlos Sánchez Ramade, dueños del conocido Teatro Alameda de Málaga, por el que se me permitirá el uso del mismo como lugar escogido para llevar a cabo un proyecto teatral con el que he venido soñando desde hace ya demasiado tiempo. El acuerdo se establece por un periodo duradero que permita afianzar un proyecto teatral sólido y atractivo que arraigue en la ciudad, y se incorpore de forma decidida al movimiento cultural que se lleva experimentando en los últimos años.

He de constatar el espíritu de colaboración y buena voluntad para cerrar este acuerdo por parte de los actuales propietarios de este espacio, con los que también contaremos para recibir de ellos la experiencia y el buen hacer demostrado en los muchos años que llevan desarrollando su labor como empresarios teatrales.

Ahora hay que ponerse a trabajar para unir todas las piezas que nos permitan llevar este proyecto a buen puerto.

Lo haré, como he repetido en varias ocasiones en los últimos meses, desde el ámbito privado, y en mi caso concreto sin ningún ánimo de lucro.

A medida que se vayan añadiendo piezas a este puzzle, que debemos encajar con paciencia y habilidad, iremos informando puntualmente de ello.

Abrazos de un boquerón contento».