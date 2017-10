Sólo les queda mirar al cielo

Los vecinos del núcleo de Los Gámez, situado junto a la Venta del Túnel y a la antigua carretera de Casabermeja, llevan desde finales de verano con apenas dos horas de agua a la semana, según Félix González, un vecino de la zona. «La barriada Los Gámez, archiconocida por sus ventas, sus arroces y sus lomos, carece de un bien tan necesario como el suministro de agua corriente. Totalmente inaceptable que la Málaga del siglo XXI, con sus museos y sus megainfraestructuras, albergue una barriada con más de 250 familias viviendo como en el siglo XIX, recogiendo el agua de pozos. Evidentemente si no llueve no hay agua, de hecho llevamos más de un mes con dos míseras horas de agua a la semana», dice. Y agrega: «No hablamos de un barrio en mitad de la sierra, puesto que según google maps, estamos a 10 kms del edificio del Ayuntamiento y a 2,8 kms de la ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable) del Limonero, con capacidad para abastecernos».

Según Juan José Sánchez Corrales, presidente de la asociación de vecinos Los Gámez y Los Pintados, los pozos con los que se suministran han perdido su capacidad de agua. «Hoy por hoy dependemos de la lluvia, durante el verano nos hemos apañado pero ahora mismo solo disponemos de un pozo para suministrarnos y este apenas tiene agua, así que no nos queda otra que esperar a que llueva», dice resignado.

Según explica, el Ayuntamiento no formaliza el abastecimiento a la zona en tanto ese núcleo de población no se regule urbanísticamente. «Estamos pendientes de ello, pero esto no es fácil», comenta. «Si nos autorizaran a perforar otro pozo la situación podría mejorar, pero no nos dejan si quiera que aportemos agua con camiones cuba pagados por nosotros al aljibe», dice Francisco Amores, fontanero de la barriada. El Ayuntamiento hizo un aljibe en el año 1987 y dispuso de unos pozos para el suministro de la zona, para lo que se desplegaron unos 32.000 metros de tubería para abastecerla, cubriendo un radio de unos siete kilómetros, pero eso no garantiza el suministro. «Aunque Emasa quisiera darnos agua, Urbanismo lo impide en tanto la zona no esté urbanizada», insiste el dirigente vecinal.

El año pasado ya fue un año difícil para los alrededor de 800 vecinos que habitan en esta zona por la escasez de agua, por lo que tuvieron que abastecerse durante todo el año con camiones cuba que ellos mismos pagaban. Ahora, estos mismos vecinos se muestran indignados y no entienden que mientras se resuelve administrativamente la situación de este diseminado, tengan que mirar al cielo y estar pendientes a que llueva para poder disponer de agua en sus casas.

Escalones en el callejón.

Callejón de 5 minutos: reclaman una rampa

Juan Carlos Bueno reclamara al Ayuntamiento la sustitución de unos escalones en el Callejón de 5 minutos de Pedregalejo por una rampa para que las personas que viven allí puedan salir de sus casas. «Quiero hacer un llamamiento a la concejala de Accesibilidad porque después de casi un año de idas y venidas de oficinas y escritos con fotografías al Ayuntamiento de Málaga y a la Junta de Distrito Málaga Este n°2, no he recibido respuesta alguna después de tanto esfuerzo y dedicación para poder quitar unos escalones y realizar una rampa en el Callejón 5 minutos», dice. Según explica, la reclamación viene justificada «por la necesidad de las personas mayores como mi madre, que va ser operada de cadera en los próximos días y que de continuar con esta situación, va a ser imposible que salga a la calle y que pueda hacer una vida normal como cualquier persona». «Al igual que han arreglado diferentes calles de Pedregalejo eliminado barreras arquitectónicas, pido por favor, que no se olviden de que en la calle Callejón 5 minutos viven personas mayores al que sería más agradable y sencillo el facilitarle la vida», concluye.