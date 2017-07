Solo 2.500 perros de 90.000 han registrado la prueba de ADN obligatoria en Málaga El plazo para realizar el perfil genético a los canes finaliza el 31 de octubre PATRICIA PINEDA Lunes, 10 julio 2017, 14:49

El pasado mayo entró en vigor la Ordenanza de Bienestar Animal, que obliga a registrar el perfil genético a los perros que se tengan como mascotas. El Ayuntamiento ha dado de plazo seis meses, que acaban este 31 de octubre. A día de hoy solo 2.500 perros se han sometido a dichas pruebas, de unos 90.000 que figuran en la base de datos de Málaga.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, ha hecho un llamamiento a los dueños de estas mascotas para pedir que no esperen al último día, pues puede provocar un grave problema de saturación.

Con el registro del ADN se quiere conseguir que la ciudad esté más limpia, y a la vez, lograr el objetivo de sacrificio cero, ya que muchos de los dueños que maltratan a perros o lo utilizan para peleas, arrancan el chip, o le cambian los datos. Con el perfil genético se podrá saber quién es el dueño real de la mascota, lo que ayudará también en caso de pérdidas.

De esta manera, Raúl Jiménez ha recordado que ahora las multas no serán solamente por no recoger los excrementos: “todo aquel perro que no cuente con una chapa con su identificación de ADN estará incumpliendo la ordenanza y su dueño podrá ser multado por la Policía Local”

Para obtener el perfil genético, los dueños pueden acudir a su veterinario habitual para que se le realice la extracción de sangre al animal. Se le hará entrega de un carné al propietario, más una chapa para colocar en el collar de la mascota. El precio único de esta prueba es de 35€. El Ayuntamiento está ofreciendo una ayuda a los propietarios que se encuentren en desempleo- Solamente deberán rellenar un formulario en una OMAC de distrito. El prepuesto es de 200.00 euros, y a día de hoy solo se han solicitado 1.130 vales.

El Ayuntamiento ha entregado hoy de forma simbólica la chapa y el carné a los dueños de tres perros que ya cuentan con su perfil genético.