Solidaridad en las venas Distinguen a 173 malagueños por superar el medio centenar de donaciones de sangre

Han pasado más de 30 años desde que José Castillo empezó a donar sangre. «Es una sensación inexplicable, no me canso de hacerlo». Ayer, este campillero fue uno de los nueve distinguidos con la ‘Gota de Brillante’, una insignia que concede cada año el Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CRTS) a las personas que alcanzan las 100 donaciones de sangre, una labor que Castillo compagina con la colaboración con este centro. «Me dedico a hacer llamamientos y a pegar carteles, esto es una ayuda muy necesaria», explicó mostrando su pequeña gota de color rojo, que demuestra sus 102 donaciones, que en realidad podrían ser 122. «En esa época no había ni ordenadores, algunas no estarán ni contabilizadas, pueden ser otras 20 más».

102 donaciones son también las de Diego Gómez, que no duda ni un momento en repetir: «Participo en todas las campañas, lo hago con gusto, deseando que llegue el día para volver». Y es que este vecino de Álora ve muy necesario concienciar a las personas. «Animo a todos a que participen, especialmente a los jóvenes, donar sangre es donar vida», dijo. Antonio Lares también empezó a donar allá por 1980, cuando comenzó su servicio militar en Melilla. «Hago labores de captación adonde quiera que voy, esto es un trabajo muy importante, cualquier día puede hacernos falta a nosotros mismos o a familiares», subrayó este vecino de Coín, con 101 donaciones, que destacó también la subida de éstas. «Hay casi 8.000 nuevos donantes, y espero que la cifra continúe aumentando».

De toda la provincia

Pero no sólo se distinguió a los que superaron las 100 donaciones. La ‘Gota de Oro’, sirvió como premio para las otras 164 personas que superaron las 50 donaciones (en el caso de los hombres) y las 40 donaciones en mujeres. Málaga, Estepona, Alhaurín de la Torre, Teba, Marbella, Campillos, Archidona... la gran mayoría de la provincia malagueña estuvo representada en esta gala, que también contó con la presencia de dos trasplantados, Pablo Gálvez y Alejandro Rivera. «Sin vosotros yo hoy no estaría aquí, os doy las gracias en nombre de todos a los que ayudáis», explicó un emocionado Gálvez, un abogado transplantado de pulmón, y al que su afición por la natación lo llevará a participar en los Juegos Mundiales de Deportistas Transplantados, que se celebrarán a partir del domingo en la ciudad. Alejandro Rivera también se emocionó al subir al escenario a dar las gracias, junto a sus dos hijos. «Esta pequeña que tengo en brazos posiblemente no estaría aquí si no tuviera un nuevo riñón».

Toda una tarde de emociones que estuvo amenizada por la cantaora Encarni Navarro, que se encargó de darle el toque humorístico al evento. «Como esto es un acto solidario, os pido que me donéis vuestras palmas», dijo la artista, que provocó muchas risas en el público y hasta algunos bailes de los asistentes.

«Esto de la ‘Gota de Oro’, lo hicimos pensando en que el 50 es un número muy redondo, como las bodas de oro o algo así», bromeó Isidro Prat, coordinador del CRTS, que además aportó algunos datos, como la cantidad de donantes activos. «Hay más de 54.000 donantes que están en activo, es una de las cifras más altas de España». Además, Prat reivindicó la necesidad de captar a donantes jóvenes, y afirmó que en los primeros cinco meses de 2017 se han registrado un total de 21.483 donaciones de sangre, un 12% más que durante el mismo periodo del año pasado, de las cuáles 437 han sido de plasma, un 49% más que en 2016.

Los delegados de Gobierno y de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo y Ana Isabel González, respectivamente, asistieron también a la entrega de los reconocimientos, acompañados por el presidente de la Asociación de Donantes ‘La Gota Roja’ en Málaga, Carlos Hugo Guirado.