Sindicatos critican al SAS por hacer «contratos basura» en Carlos Haya en vez de interinidad El hospital asegura que ha empezado a ofertar las interinidades pendientes a la plantilla de enfermería ÁNGEL ESCALERA Málaga Lunes, 14 mayo 2018, 20:59

El Sindicato de Enfermería (Satse) y UGT han criticado este lunes al SAS por permitir que el Hospital Regional Carlos Haya apueste por «contratos basura» al personal de enfermería en vez de por llevar a cabo interinidades. El Satse ha hecho pública una nota en la que indica que durante el año pasado, Carlos Haya realizó 8.775 contratos, de los que 6.378 fueron de carácter eventual, es decir el 72,68%, una «cifra muy alejada del compromiso del SAS de reducir la tasa de eventualidad durante 2017».

El Sindicato de Enfermería ha recordado que Hospital Carlos Haya mantiene actualmente a 195 enfermeros con contratos eventuales que reúnen los requisitos exigibles para tener ya un contrato estable de larga duración. Para el Satse, «el Servicio Andaluz de Salud ha convertido al Hospital Carlos Haya en una empresa creadora de contratos basura, unos contratos que maltratan a la mujer trabajadora, que no permite conciliar la vida familiar, que producen desánimo y desarraigo en la empresa, no generan integración, ni ilusión de las profesionales, no crean perspectiva de desarrollo profesional». El Satse ha asegurado que esos «contratos basura impiden que las trabajadoras puedan disfrutar de sus vacaciones y permisos reglamentarios, a los que cualquier trabajador tiene derecho».

Por su parte, UGT también ha difundido un comunicado en el que ha criticado que desde hace varios meses no se hacen contratos de interinos vacantes en la categoría de enfermería en el Hospital Regional Carlos Haya. Según UGT, el gerente del hospital dijo a representantes del sindicato que las interinidades de profesionales de enfermería habían sido paradas por la intervención. «Tras indagar nos damos cuenta de que esa medida solo afecta a nuestro hospital. UGT cree que nos castigan desde los Servicios Centrales del SAS, aunque no sabemos la razón». A ese respecto, UGT ha exigido que comience la contratación de las vacantes interinas.

Fuentes oficiales del Hospital Regional Carlos Haya han respondido que «esta misma mañana la dirección del centro ha comenzado a ofertar las interinidades a la plantilla de enfermería que estaba pendiente de pasar de temporal a interina». Las fuentes han precisado que en los últimos meses alrededor de 300 profesionales de enfermería del hospital han pasado a ser interinos dentro del compromiso de la sanidad pública andaluza para reducir la temporalidad. Muchos de esos trabajadores podrán ir estabilizando su situación una vez que se vayan resolviendo las ofertas de empleo público que se encuentran ya en marcha, han señalado las fuentes. Y han añadido que esa cifra se incrementará antes de que acabe el año como parte del compromiso del SAS para favorecer la estabilización de empleo de la plantilla sanitaria.