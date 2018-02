El Sindicato Médico denuncia que los MIR de Carlos Haya duermen «hacinados» en sillones, literas y camas plegables SUR Demandan al Servicio Andaluz de Salud que ofrezca las «condiciones mínimas de confortabilidad» al medio centenar de internos del hospital JESÚS HINOJOSA Málaga Domingo, 25 febrero 2018, 14:31

El Sindicato Médico Andaluz ha denunciado este domingo las condiciones en las que duerme el medio centenar de médicos internos residentes (MIR) en el hospital regional Carlos Haya de Málaga para hacer guardias de 24 horas. Según ha informado a través de un comunicado, estos facultativos se ven obligados a dormir «hacinados» en sillones, literas y camas plegables, «en habitáculos reducidos con hasta 16 camas y en condiciones precarias, con un reducido baño para todos ellos».

SUR

«Este sindicato sigue asombrado de las circunstancias en las que trata el SAS a los licenciados en Medicina, tras seis duros años de estudio, para sin problemas ponerlos a hacer guardias de 24 horas en un hospital malagueño y no darle unas condiciones mínimas de descanso», ha manifestado el Sindicato Médico, que asegura que los MIR no tienen asegurado el acceso a un dormitorio «con un mínimo de decoro y a un retrete, lavabo y ducha contiguos». «En cirugía cardiovascular, por ejemplo, se les ofrece un catre plegable al que no se le realiza nunca el cambio de sábanas por los pinches y ubicado en un archivo», señala este sindicato.

SUR

«En el caso más flagrante están los MIR de las urgencias. En ellas se dispone de una camareta con cuatro literas dobles y de un dormitorio con tres camas, que habitualmente no están en uso todas. Hay un solo aseo femenino y otro masculino pero al que hay que acceder saliendo al pasillo», añade el comunicado, en el que se exige a los responsables del Servicio Andaluz de Salud «unas condiciones mínimas de confortabilidad» a los médicos residentes que «realizan guardias tan exigentes físicamente además durante tantas horas seguidas». El sindicato asegura que esta situación se viene produciendo «desde hace años» sin que los gestores del hospital le ofrezcan una solución, por ello subrayan que se ven forzados a señalarlos como «culpables de este trato tan indigno y casi vejatorio para los nuevos médicos».