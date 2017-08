El Sindicato Médico denuncia "el catastrófico estado" de las urgencias de Carlos Haya Mobiliario roto, sillas de ruedas en mal estado, madera de los marcos de las puertas carcomidas, suelos deteriorados y suciedad, algunos de los desperfectos ÁNGEL ESCALERA Málaga Jueves, 31 agosto 2017, 14:24

Las urgencias del Hospital Carlos Haya se encuentran en «un estado catastrófico y lamentable», según ha denunciado este jueves el Sindicato Médico de Málaga (SMM), que aporta una serie de fotografías para demostrar la veracidad de sus críticas. Así, los desperfectos del espacio dedicado a las urgencias son numerosos. Entre ellos, el SMM se refiere a que hay mobiliario roto, sillas con las posaderas rajadas, marcos de puertas de madera carcomida, suelos que no se han cambiado desde su construcción, sucios y con roturas, muy gastados en algunas zonas, esquinas desportilladas por el paso durante décadas de camillas, puertas de emergencia que no cierran bien, ventanas que se mantienen herméticas con fixo, techos irregulares con partes donde no existe el contratecho, suelos mugrosos, acumulación de cajas de basura, enchufes peligrosamente sin carcasa, esquinas rotas, salidas de ventilación con anomalías, estructuras de consultas con la salida de emergencia erróneamente situada, zócalos deteriorados, cuartos de basura ínfimos, cajones con material sensible que no cierran y suciedad en los baños.

Basura en un baño

El Sindicato Médico lamenta que, pese a ese deterioro, «la dirección del hospital mantiene sin uso una gran superficie rehabilitada de urgencias, completamente nueva y lista desde octubre de 2016, que ahora se utiliza como almacén improvisado de mobiliario, de una manera caótica y que ya empieza a afectar al estado de sus flamantes consultas».

Contratecho inexistente en Urgencias

El SMM considera que mantener cerrada esa zona rehabilitada es «una forma de tirar el dinero invertido y de demostrar que simplemente no se abre, porque no se quiere contratar a más personal y no porque no haya presión asistencial», como el hospital dijo el pasado mes de mayo. Para el Sindicato Médico «el considerado segundo hospital en importancia de la comunidad autónoma, el Hospital Regional Carlos Haya de Málaga, vive en un estado postración y abandono realmente preocupante».