La Semana Santa generará ocho mil contratos de refuerzo en Málaga, un 12% más que el año pasado Los hoteles, bares y restaurantes confían en que haga buen tiempo para alcanzar buenas cifras de negocio. / Francis Silva La empresa de trabajo temporal Randstad prevé una contratación «récord» en los sectores de hostelería, transporte, distribución y entretenimiento NURIA TRIGUERO Martes, 13 marzo 2018, 00:34

Tras los duros meses del otoño y el invierno, en los que prácticamente no ha dejado de subir el paro en la provincia, la Semana Santa aparece en el horizonte del mercado laboral como un pequeño oasis previo al arranque de la temporada turística. Este año se prevé un volumen «récord» de contrataciones, tanto a nivel nacional como en Andalucía y en la provincia de Málaga, donde la firma de recursos humanos Randstad estima que se firmarán 8.050 contratos temporales para refuerzo de los sectores de transporte y distribución, hostelería y entretenimiento. Si se cumple esta previsión, supondrá un crecimiento del 12,5% respecto a la semana festiva del año pasado, que ya fue récord. Si se compara con la campaña de hace cinco años (2013), el incremento es del 60%.

De acuerdo con el informe elaborado por la citada empresa, Málaga será la tercera provincia andaluza donde más contratos temporales se realicen esta Semana Santa, por detrás de Sevilla y Cádiz, que alcanzarán los 8.900 puestos de trabajo extra cada una. En el conjunto de Andalucía, Randstad prevé que se generen 40.480 contratos, lo que supone un 13,4% más que la cifra alcanzada en 2017. Se trata de la cifra más elevada de la historia en la región y de la segunda mayor tasa de crecimiento de España, por detrás de La Rioja. En los últimos cinco años, desde 2013, el crecimiento acumulado en la comunidad autónoma se sitúa en el 80%, con casi 18.000 contratos más.

Los datos 182.700 Contratos de refuerzo van a realizarse esta Semana Santa en el conjunto de España, un 9,7% más que en la de 2017. 40.480 De esas incorporaciones van a producirse en Andalucía, que es la comunidad autónoma que más contratos absorberá y la segunda con mayor tasa de crecimiento respecto al año pasado. 83,57% Fue la ocupación media que alcanzaron los hoteles de la provincia de Málaga durante la Semana Santa de 2017, según Aehcos.

A nivel nacional esta Semana Santa también va a ser la mejor de la historia, con 182.700 contratos de refuerzo, un 9,7% más que el año pasado, según Randstad. «Cuando se analiza la serie histórica, se detecta que la contratación en esta campaña del año se ha comportado como un reflejo de la situación económica en España. En este sentido, tras un crecimiento sostenido por encima de dos dígitos entre 2005 y 2007, el año 2008 supuso un cambio de tendencia, coincidiendo con la crisis. Este descenso fue aún más pronunciado en 2009, cuando se registró la cifra más baja de la serie histórica, con menos de 80.500 contrataciones a nivel nacional. Entre 2010 y 2013 la Semana Santa se mantuvo en el entorno de las 100.000 incorporaciones, con ligeras subidas y bajadas. Sin embargo, desde 2014 se han registrado cinco años de crecimiento consecutivos», explican desde la empresa de trabajo temporal.

Hoteles

El sector hotelero será, como es lógico, uno de los principales focos de creación de empleo. Luis Callejón, presidente de la patronal hotelera de la provincia de Málaga, Aehcos, explica que la mayoría de los establecimientos que cierran durante la temporada baja volverán a abrir en Semana Santa. «Es una ‘minitemporada’ alta», apunta. Las previsiones de ocupación a priori son menores que las del año pasado, puesto que esta vez la semana festiva cae en marzo y no en abril. «Cuando la Semana Santa es en abril los turistas nacionales suelen animarse más a venir a los destinos de costa», explica Callejón. No obstante, el nivel de demanda final no se sabrá hasta última hora, ya que dependerá de la meteorología: «Si tenemos una Semana Santa con tiempo veraniego se podría alcanzar el nivel del año pasado», apunta. En 2017, la ocupación hotelera media durante la Semana Santa en la provincia fue del 83,57%, un 1,57% por encima de la de 2016.

Bares y restaurantes

Otro de los sectores que más incrementa su actividad en Semana Santa es el de restauración; y esto ocurre de forma especialmente intensa en Málaga capital. El presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga, Javier Frutos, espera un incremento del 3% en la facturación de los bares y restaurantes de la capital malagueña en esta Semana Santa. Esta previsión se basa en el aumento del gasto medio por cliente que se viene observando. Respecto a la Costa del Sol, Mahos mantiene la misma tesis que Aehcos: al celebrarse en marzo, esta Semana Santa será más floja que la del año pasado, «salvo que haga muy buen tiempo».

Idiomas, atención al cliente y experiencia y rápida adaptación, principales requisitos Las necesidades de las compañías en esta época del año pasan por incorporar profesionales para responder al incremento del volumen de negocio derivado del aumento de visitantes y turistas, tanto nacionales como internacionales, en un corto periodo de tiempo. En este sentido, las empresas buscan perfiles que tengan experiencia previa en el sector en el que desarrollan su actividad, para que estos trabajadores de refuerzo sean capaces de adaptarse rápidamente al puesto de trabajo. El incremento del turismo, tanto nacional como internacional, impulsa la demanda de profesionales con idiomas, principalmente inglés, ya que es un idioma básico en hostelería, restauración e infraestructuras de transporte. Desde Randstad destacan que la posibilidad de desarrollar su actividad en un tercer idioma, menos habitual que el inglés, incrementa exponencialmente las posibilidades de los candidatos. Por último, según el informe elaborado por la empresa de trabajo temporal, las compañías buscan perfiles de trabajadores con vocación comercial y de atención al cliente, con el fin de mejorar su servicio y fidelizar a usuarios y potenciales usuarios. Respecto a los sectores que más personal de refuerzo demandan, son la hostelería, el entretenimiento, el transporte y la distribución. Según Luis Pérez, director de relaciones institucionales de Randstad, «los contratos temporales son un puente hacia el empleo estable y una oportunidad para incrementar la empleabilidad de los profesionales, ya sea en los primeros años de su carrera laboral o para reincorporarse tras un periodo de desempleo».

Javier Frutos explica que normalmente los establecimientos de hostelería empiezan a reforzar su personal ya en marzo, porque es cuando la actividad empieza a remontar tras el ‘bajón’ postnavideño. Sin embargo, este mes ha empezado con tan mal tiempo que ese repunte aún no se ha producido, así que los bares y restaurantes malagueños van a retrasar la contratación de personal extra prácticamente hasta Semana Santa.