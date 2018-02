«Seguiremos con nuestra pelea, no nos van a trocear», asegura el comité de Limasa

El presidente del comité de empresa de Limasa, Manuel Belmonte, explicó que la presencia de Limasa en la concentración de ayer para denunciar la precariedad era la primera acción de protesta que los trabajadores realizarán en contra de la división de la empresa. Belmonte, tras agradecer el apoyo ofrecido «por colectivos que representan a la clase obrera, anunció que habrá otras movilizaciones protagonizadas por Limasa, aunque no dijo cuáles. «Vamos a seguir adelante con nuestra pelea, no nos van a trocear. Somos muchos para defender nuestros derechos, no tres o cuatro», aseguró.

Belmonte recalcó que hay una gran unidad entre los trabajadores de Limasa, lo que se traducirá en un rechazo frontal a la decisión del Ayuntamiento de dividir la empresa, con una parte privatizada y otra municipalizada. A ese respecto, criticó al PP y a Ciudadanos por enrocarse y no querer llevar a cabo la municipalización de todo el personal de Limasa, como defiende el comité de empresa en nombre de la plantilla. «No entendemos por qué hay que dividir a los trabajadores», subrayó.

Belmonte señaló que el Ayuntamiento tiene un ahorro anual en Limasa de 12 millones de euros, cantidad que debería destinar a la limpieza viaria de los barrios de la ciudad y a la mejora del servicio. El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, y varios concejales del PSOE hablaron con Belmonte en la concentración.