Sancionarán a la empresa que cortó sin avisar la calle Matagallos

Esta mañana vecinos de Cerrado de Calderóndenunciaban en llamadas al 092 y a esta redacción el corte total desde primeras horas de la mañana de la , a la altura del número 16, una actuación que afectaba a cientos de vecinos que no podían salir ni entrar de sus garajes, al tiempo que los autobuses escolares no podían recoger a los niños de los colegios de la zona, ni los repartidores podían cumplir con sus entregas.

Tras las quejas, el Ayuntamiento de Málaga ha indicado que se trata de una actuación necesaria que ha consistido en trabajar sobre unos árboles en riesgo de caída a viviendas de esta zona.

Las labores han durado unas dos horas y los vecinos han valorado positivamente la misma.

No obstante, se ha producido una incidencia en el tráfico durante ese tiempo debido a que la empresa contratada para el mantenimiento de las zonas verdes de este ámbito de la ciudad no ha realizado una correcta coordinación con los servicios municipales de Parques y Jardines, al no haber informado al respecto de ello ni solicitado los permisos pertinentes.

Debido a ello, los servicios municipales abrirán un expediente sancionador a dicha contrata.