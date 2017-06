Los ‘sanchistas’ dan la espalda a la recogida de avales Partidarios de Sánchez, en un acto / Salvador Salas Crónica Política Mientras los afines a Susana Díaz en Málaga recogen firmas para su reelección como líder del PSOE andaluz, los partidarios de Pedro Sánchez se mueven en la neutralidad, la indiferencia, el apoyo al candidato alternativo y algunos respaldos a Díaz ANTONIO M. ROMERO Martes, 27 junio 2017, 00:30

Este próximo sábado al mediodía concluye el plazo oficial para que los aspirantes a secretario general del PSOE de Andalucía presenten las 4.850 firmas –se corresponden con el 10% del censo de militantes– necesarias para poder concurrir a las primarias del próximo 16 de julio. Sólo dos pre-candidatos están en la carrera: Susana Díaz, que aspira a la reelección como líder del partido en la región, y el militante de Jaén Francisco Tirado, miembro de unas de las plataformas andaluzas de apoyo a Pedro Sánchez. Sin embargo, la fortaleza de la actual secretaria general en la región, la renuncia de Sánchez a plantear batalla en Andalucía con un candidato alternativo y, en consecuencia, el hecho de que el afiliado aspirante no cuente con el respaldo de los andaluces afines al secretario general federal han provocado que este proceso se esté viviendo dentro del socialismo andaluz con menor intensidad que las recientes primarias nacionales, donde se enfrentaron Díaz, Sánchez y Patxi López, y la tensión fue máxima.

En este contexto general, los ‘sanchistas’ malagueños no han planteado ninguna estrategia común y están dando la espalda a la recogida avales en la provincia. Así los afines al secretario general se están moviendo entre la imparcialidad, la indiferencia al entender que el candidato alternativo no da el perfil idóneo, el apoyo al aspirante Tirado o respaldando a Susana Díaz.

Entre los líderes más destacados de este movimiento en Málaga, hay división de opiniones. Así, Ignacio López, integrante de la ejecutiva federal como secretario de Movimientos Sociales, ha manifestado que dada sus actuales responsabilidades va a mantener una posición de neutralidad que, según explica, es la que ha adoptado la dirección federal. Jorge Gallardo, alcalde de Cártama, no descarta avalar a Susana Díaz y tiene claro que no firmará a Tirado. Mientras que Javier García León, secretario general del PSOE de Fuengirola, sostiene que en este caso avalar o no es una decisión particular, individual y libre y asegura que no avalará a Tirado, aunque no aclara si dará su apoyo a la actual secretaria general del partido en Andalucía. En su agrupación, Trini Gómez, secretaria de Igualdad, y próxima a García León, es la que se está ocupando de la recogida de avales.

Por su parte, militantes de la agrupación de Carretera de Cádiz-Sur, en la capital, sí se han movilizado para recabar apoyos para Francisco Tirado. Así, en estos días están haciendo circular en grupos de WhatsApp un mensaje donde animan a los afiliados a respaldar al militante de Jaén para que pueda reunir las firmas necesarias y haya primarias en Andalucía. En otras agrupaciones y a menor nivel también hay movimientos en este sentido espoleados por descontentos con la presidenta andaluza o con la dirección socialista en Málaga.

Quienes sí se están movilizando son los ‘susanistas’ malagueños, que en estos días, al igual que sucedió hace algo más de un mes, están recorriendo las agrupaciones recabando firmas para Susana Díaz. Fuentes de este movimiento, sí reconocen que se lo están tomando con más calma que en el proceso de primarias a nivel federal ya que están convencidos de que la líder andaluza revalidará su cargo con un amplio apoyo de las bases y dudan de la solvencia de Tirado.

Por el momento, los ‘susanistas’ malagueños no han fijado un número determinado de avales a recoger; cabe recordar que en las primarias a la secretaría general federal, en Málaga los afines a Susana Díaz recabaron unas 3.500 firmas, frente a las 1.500 logradas por Sánchez y las apenas 300 de Patxi López. Unas cifras que después no se correspondieron con lo que finalmente votaron los militantes en las urnas: Díaz bajó en apoyos, Sánchez subió y López se mantuvo.

Una vez que concluya el proceso de recogida de avales y se proclamen los candidatos, del 6 al 15 de julio se celebrará la campaña y el 16 tendrá lugar las primarias –habrá voto en urna sólo si hay más de un aspirante–. Del 17 al 19 de julio se celebrarán las asambleas locales para elegir los delegados al ‘congresillo’ provincial, que tendrá lugar el sábado 22 de julio para elegir a los delegados (en el caso de Málaga son 62) al cónclave andaluz de finales del próximo mes.