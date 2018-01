«Vas a salir en una caja de pino», la amenaza a un médico que le ha costado 300 euros a una paciente de Benalmádena Los hechos sucedieron el pasado mes de octubre en el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena SUR Sábado, 27 enero 2018, 15:46

Una mujer ha sido condenada a pagar 300 euros a un médico del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena tras amenazarle en consulta con frases como: "Vas a salir en una caja de pino". Los hechos, de los que ha dado cuenta esta mañana el propio Sindicato médico en un comunicado, sucedieron la noche del 11 de octubre de 2017 cuando -según recoge la sentencia- la paciente al "no salir contenta" de la consulta comenzó a gritar en la sala de espera que era "un mierda de médico" y "me cago en tus muertos".

Según el sindicato, el doctor le comunicó entonces que no era su turno y que no iba a recetarle ni hacer lo que ella dijera hasta que no le tocase y confirmara que eso era lo que necesitaba, a lo que la paciente" bastante alterada" respondió con más insultos, "señalándole la cara muy cerca con su dedo y golpeando la mesa con sus llaves".Tras ello, la condenada abrió la puerta y siguió profiriendo insultos al negarse el médico a hacer lo que ella pedía. Fue entonces cuando la víctima pulsó el botón antipánico y dos guardias de seguridad la sacaron de su consulta. Ya en la calle varios testigos y estos vigilantes la escucharon proferir la amenaza de muerte: “vas a salir de aquí en una caja de pino”.

Tras presentar denuncia, el pasado 16 de enero el médico obtuvo una sentencia favorable en un juicio rápido celebrado en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Torremolinos. La sentencia condena a la denunciada a pagar 300 euros, en cuotas de 10 euros durante 30 días.

El Sindicato Médico condena los hechos y critica que las sanciones "sigan siendo leves". " Los médicos deben sentirse todavía más protegidos en todos los hospitales y centros de salud, donde en muchos no hay vigilantes de seguridad ni cámaras de vídeo", subrayan.