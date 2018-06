Salas de lactancia sin distinciones para el Ayuntamiento de Málaga

Parecía una moción de esas de carril, de las que se piden mejoras municipales que acabarán llegando (Dios proveerá) y que aprobarían con el beneplácito de todos. Pero ya desde el principio, la concejal de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos, la defendió a ultranza explicando los porqués de cuestiones que parecían sabidas, como que las madres pueden dar el pecho donde quieran pero que estaría genial que las dependencias municipales tuvieran sala de lactancia y espacio para cambiadores. La pega, precisamente de Málaga Ahora, era que la sala de lactancia podía conminar a las mujeres dar el pecho en ese habitáculo, cosa que las que oíamos no entendíamos. La intimidad para unas es un baluarte, y para otras, lo es la comodidad. La diferencia estriba entre dar el pecho al bebé en un lugar recogido, y ponerte en cualquier banco porque es apetecible. Todo es lícito. No todas pensamos lo mismo. La edil socialista Rosa del Mar Rodríguez pedía estas mejoras para los baños masculinos y los femeninos. ¿Cómo no?

Pero lo más auténtico fue cuando el nuevo concejal de Derechos Sociales, Raúl Jiménez, que se le ve más feliz desde que la mole de Limasa ya no cae sobre sus hombros –máxime cuando él estaba en contra de su municipalización, que es lo que se cuece ahora–, que hizo todo un alegato a favor de la paternidad responsable, sí leen bien, que ellos también le cambian pañales y le dan los biberones, y que a veces se les hace difícil organizarse cuando van solos, sin compañía femenina, y los cambiadores están en los baños de mujeres. En fin, que Jiménez aplaudió entusiasmado a Ramos por su iniciativa. «Es un acierto esta moción», dijo para subrayar que en el Ayuntamiento ya había cambiadores en la biblioteca de Churriana, Museo Ruso, Casa Natal Picasso, Tabacalera y Martín Carpena, entre otros. «Me he tirado cinco años cambiando pañales y no sabía dónde meterme», «ah, y los padres también damos biberones y potitos», puntualizó. A lo que Ramos añadió que sería interesante un pequeño microondas para ayudar a esta labor. El edil de Ciudadanos, Alejandro Carballo, se sumaba entusiasmado, diciendo que había entrado más de una vez con la cabeza gacha a cambiar un pañal en un aseo femenino. Todo el que ha hecho la operación sabe que son más necesarios de lo que parece, que lo que iba estupendamente se tuerce... lo que viene siendo un marrón.

Jiménez anunció que habrá un cambiador en la Casona en el cuarto unisex de la primera planta, en un pequeño armario a la entrada. Mientras, la edil socialista Rodríguez apuntaba que las salas de lactancia deben tener una mínima dignidad respetable porque si no era peor el remedio que la enfermedad. Y a la concejal de Málaga Ahora, Isabel Jiménez, seguía erre que erre con que no se criminalizara a las madres por dar el pecho donde quisieran, y afeaba a a Jiménez y Carballo que no hubiesen traído una iniciativa antes para facilitar la lactancia y el cambio de los pañales a los bebés cuando lo hacen los hombres. El edil de Derechos Sociales contestó jocoso:«Es que somos muy prudentes». Pero, denle una vuelta, la verdadera pregunta es: ¿Por qué Málaga Ahora no ha presentado una iniciativa así? Que los bebés tengan donde comer nos debería preocupar a todos, mujeres y hombres. Lo contrario suena trasnochado y machista. Para rematar, la iniciativa se aprobó por unanimidad, pero no se hizo institucional porque Málaga Ahora no quiso con la poco convincente excusa, de nuevo, de que podrían criticar a las mujeres por dar el pecho donde quisieran si se creaban salas de lactancia. Las mejoras, señoras, no tienen por qué estar reñidas con la libertad de elección. Acabáramos.

Dos nuevas calles con nombre de mujer

La carta del edil socialista Sergio Brenes la semana pasada al alcalde Francisco de la Torre, en la que se quejaba del escaso número de calles dedicadas a las mujeres en Málaga, no ha tenido contestación manuscrita pero los hechos empiezan, afortunadamente, a mostrar una realidad diferente. Si anteayer era la directora de Fujitsu Ten, Blanca Hermana, la que veía cómo una glorieta cerca de la fábrica en la que es ingeniera se rotulaba con su nombre, ahora se suma que el Ayuntamiento tiene en cartera inaugurar dos nuevas calles con nombre de mujer esta semana y la que viene. La primera será para la matrona de El Palo, conocida como Carmencita Medina, que falleció el 25 de febrero de 2016, y cuya calle impulsaron más de 2.000 vecinos agradecidos de la barriada así como un buen número de colectivos.

El próximo martes será la vía dedicada a la socialista y feminista Carmen Olmedo, homenaje para el que trabajó con ahínco la exedil Estefanía Martín Palop. Ayer se felicitaba de la noticia en su red social Facebook la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez. Olmedo, la primera directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), falleció tal día como el de ayer de 2015 a causa de una enfermedad que padecía a los 65 años.