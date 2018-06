Sáenz de Santamaría toma impulso en Andalucía

De manera oficial el PP-A no ha desvelado sus cartas sobre sus preferencias en la pugna de siete candidatos por la sucesión de Mariano Rajoy al frente del PP. Sin embargo y a pesar de ese intento del líder andaluz, Juanma Moreno, de situarse en una posición de neutralidad, a nadie escapa que Andalucía es, mayoritariamente, 'territorio Soraya'. Por ello, Soraya Sáenz de Santamaría eligió ayer esta comunidad para dar el pistoletazo de salida de su campaña, donde se augura intenso y reñido enfrentamiento con la exministra María Dolores de Cospedal y con el exvicesecretario de Comunicación Pablo Casado. Y lo hizo en Málaga, tradicional granero de votos populares y donde el partido de centro-derecha está al frente del principal Ayuntamiento (el de la capital) y Diputación que gobiernan a día de hoy en España.

En su visita a Málaga, al recinto Eduardo Ocón, para buscar el apoyo del PP andaluz, Sáenz de Santamaría estuvo acompañada por Moreno; los vicesecretarios de la dirección andaluza Ana Mestre y Toni Martín; cuatro presidentes provinciales del PP: Elías Bendodo (Málaga), Antonio Sanz (Cádiz), Manuel Andrés González (Huelva) y Virginia Pérez (Sevilla); la exministra Fátima Báñez; y unas 500 personas, según la organización, que aguantaron estoicamente el calor que apretó con fuerza a la hora en la que se celebró un mitin donde la exvicepresidenta del Gobierno empezó a desgranar sus objetivos.

Consciente de que sus bases están dolidas por el triunfo de la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy y al PP de la Moncloa, Sáenz de Santamaría afirmó que da el paso para intentar liderar el partido porque se ve con capacidad para ganar en unas elecciones al actual presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. «Me presento no sólo para ganar el congreso del PP, me presento porque creo que puedo ganarle las elecciones a Pedro Sánchez. Tenemos que lograr que Pedro Sánchez esté el mínimo tiempo posible en el Gobierno para que no desmonte todo lo que los españoles han logrado con tanto esfuerzo», destacó desde el atril, donde subió mientras sus partidarios coreaban: 'presidenta, presidenta'.

Con ganas, convicción y orgullo afronta Sáenz de Santamaría este «nuevo viaje» para liderar el PP y lanzó un mensaje a aquellos que cuestionan que en los últimos años ha estado alejada del aparato de la formación de centro-derecha. «Este es mi partido. El partido de los principios y valores de la unidad de España y de la igualdad de todos los españoles. El partido de la libertad. El partido que siempre coloca al país en la senda del crecimiento y el bienestar cuando coge las riendas de España siempre que la arruinan los socialistas», subrayó.

La aspirante, que tuvo palabras de recuerdo para las víctimas del terrorismo de su partido, pidió el voto para presidir al PP, «un partido que vamos a renovar abriéndolo y escuchando a los militantes y afiliados». En este punto avanzó que su primera medida si es elegida presidenta será descentralizar la sede de la reunión semanal del comité de dirección, el núcleo duro del partido, y que se celebra cada lunes. En este sentido, anunció que una vez al mes esa reunión tendrá lugar en una provincia diferente para que puedan acudir el presidente de ese territorio y el presidente del partido en esa comunidad autónoma para exponer sus demandas y sus valoraciones sobre la situación política nacional. La primera será Andalucía y no sólo porque es la primera que se someterá al escrutinio de las urnas, en las elecciones autonómicas de marzo de 2019, sino porque sabe que esta comunidad le es afín.

Soraya Sáenz de Santamaría justificó la decisión de empezar su campaña en Andalucía y Málaga con dos argumentos. El primero es que se presenta para ganar elecciones y las primeras son las autonómicas andaluzas y el segundo es que Málaga representa bien el efecto de los gobiernos del PP para lograr una ciudad «abierta, moderna, dinámica, triunfadora y referente».

Su último mensaje tuvo como destinataria a Susana Díaz, presidenta socialista de la Junta de Andalucía, a la que instó a exigir al actual Gobierno del PSOE, como antes hacía con el del PP, la financiación autonómica.

En el uso de la palabra le precedieron Elías Bendodo y Francisco de la Torre. El presidente del PP de Málaga volvió a mostrar su apoyo público a Soraya Sáenz de Santamaría, de la que dijo que «es la mejor opción para recuperar el Gobierno de España», y puso en valor la celebración de las primarias en su partido, para las que reclamó una alta participación de os afiliados.

El alcalde de Málaga, por su parte, evitó dar un apoyo expreso a Sáenz de Santamaría amparándose en su cargo institucional y en su respeto a la militancia y al resto de aspirantes, aunque sí dijo que es «una magnífica candidata».

Fotos, churros y calor

La jornada de Sáenz de Santamaría en Málaga comenzó en el Café Central, donde degustó café y churros acompañada Moreno, Bendodo, Sanz, De la Torre, Báñez, el subdelegado del Gobierno en funciones, Miguel Briones, las diputadas Carolina España y Celia Villalobos, los ediles de la capital –todos excepto Francisco Pomares que no pudo acudir por motivos personales– y el eurodiputado Carlos Iturgáiz.

Sáenz de Santamaría llegó desde la calle Larios repartiendo besos y haciéndose fotos con los ciudadanos que se lo pedían. En la cafetería firmó en un taza que le ofreció el propietario, Rafael Prado, señalando el café que más le gusta: un semi-largo con leche fría (en el Congreso lo pide igual y ya era conocido como un 'soraya').

Tras reponer fuerzas, la comitiva bajó por la popular calle Larios, bordeó la Catedral y recorrió el Parque hasta llegar al recinto del Eduardo Ocón, donde el gran protagonista fue el calor y donde cada metro de sombra se cotizaba al alza. Allí entre banderas de España y el flamear de abanicos se desarrollaron los discursos.

Entre los asistentes, alcaldes como Manuel Barón (Antequera), Francisco Salado (Rincón de la Victoria), Joaquín Villanova (Alhaurín de la Torre) –ataviado con una camiseta de la selección española de fútbol–, Ana Mula (Fuengirola), José Antonio Mena (Benahavís), Ángeles Muñoz (Marbella), Fernando Fernández Tapias (Coín), Pedro Godino (Gaucín) o José Antonio Víquez (Yunquera); el exregidor de Mijas Ángel Nozal y el exalcalde de Córdoba Rafael Merino; el senador Manuel Marmolejo; el diputado Avelino Barrionuevo; el presidente de Nuevas Generaciones en Andalucía, Enrique Rodríguez, y su homóloga provincial, Dolores Caetano; las parlamentarias autonómica Mariví Romero y Esperanza Oña; la secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro; los diputados provinciales Francisco Oblaré, Cristóbal Ortega, Jacobo Florido y Víctor González; el integrante de la dirección provincial Joaquín Pérez, y los ediles de Marbella Manuel Cardeña y José Eduardo Díaz, entre otros.

La aspirante concluyó su primera etapa de este particular 'tour' a la caza del voto del militante en una paella en Alhaurín de la Torre.