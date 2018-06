Sáenz de Santamaría se presenta como la candidata que puede ganar a Sánchez y promete renovar el PP Fernando González La aspirante a presidir a los populares abre en Málaga su campaña acompañada por los presidentes del partido en Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva y el líder andaluz, Juanma Moreno ANTONIO M. ROMERO Sábado, 23 junio 2018, 17:56

Soraya Sáenz de Santamaría ha dado esta mañana el pistoletazo de salida en su carrera para presidir el PP en sustitución de Mariano Rajoy y en pugna con otros seis candidatos con un acto en Málaga donde la exvicepresidenta del Gobierno ha afirmado que ha dado el paso para ganar las primarias y porque cree que puede vencer al actual jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez. En clave interna, se ha comprometido a renovar el partido «abriéndolo y escuchando a los militantes».

Tras desayunar en el café Central y pasear por calle Larios, Sáenz de Santamaría se ha dirigido al recinto Eduardo Ocón de la capital de la Costa del Sol, arropada, entre otros, por los presidentes provinciales de su partido Elías Bendodo (Málaga), Antonio Sanz (Cádiz), Manuel Andrés González (Huelva) y Virginia Pérez , así como por el líder de los populares andaluces, Juanma Moreno, la exministra Fátima Báñez y unas 500 personas, según la organización. Allí, bajo un calor de justicia, la aspirante ha afirmado que hoy emprende «un nuevo viaje» que afronta «con ganas, convicción y orgullo».

«Me presento no sólo para ganar el congreso del PP, me presento porque creo que puedo ganarle las elecciones a Pedro Sánchez. Tenemos que lograr que Pedro Sánchez esté el mínimo tiempo posible en el Gobierno para que no desmonte todo lo que los españoles han logrado con tanto esfuerzo», ha remarcado tras subir al atril mientras sus partidarios coreaban 'presidenta, presidenta'.

La exvicepresidenta del Gobierno ha recalcado que el PP «es mi partido, el partido de los principios y valores de la unidad de España y de la igualdad de todos los españoles», ha sostenido que es «el partido de la libertad» y ha recordado que cada vez que coge las riendas de España «siempre que la arruinan los socialistas, la coloca en la senda del crecimiento y el bienestar».

Soraya Sáenz de Santamaría, que ha tenido palabras de recuerdo para las víctimas del terrorismo de su partido, ha pedido el voto para presidir al PP, «un partido que vamos a renovar abriéndolo y escuchando a los militantes y afiliados».

Su primera medida si es elegida presidenta del PP será descentralizar la sede de la reunión semanal del comité de dirección, el núcleo duro del partido, y que se celebra cada lunes. En este sentido, ha avanzado que una vez al mes esa reunión tendrá lugar en una provincia diferente para que puedan acudir el presidente de ese territorio y el presidente del partido en esa comunidad autónoma para exponer sus demandas y sus valoraciones sobre la situación política nacional.

Fernando González

La aspirante a presidir el PP le ha lanzado un mensaje a la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, a la que ha instado a que exija al actual Gobierno del PSOE, como antes hacía con el del PP, la financiación autonómica.

Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado la decisión de empezar su campaña en Andalucía y Málaga con dos argumentos. El primero es que ha dicho que se presenta para ganar elecciones y las primeras son las autonómicas andaluzas y el segundo es que Málaga representa bien el efecto de los gobiernos del PP para lograr una ciudad «abierta, moderna, dinámica, triunfadora y referente».

En el uso de la palabra le han precedido Elías Bendodo y Francisco de la Torre. El presidente del PP de Málaga ha asegurado que Soraya Sáenz de Santamaría «es la mejor opción para recuperar el Gobierno de España», le ha vuelto a mostrar su apoyo y ha puesto en valor la celebración de las primarias en su partido, para las que ha reclamado una alta participación.

El alcalde de Málaga, por su parte, ha evitado dar un apoyo expreso a la aspirante Sáenz de Santamaría amparándose en su cargo institucional y en su respeto a la militancia y al resto de candidatos, aunque sí ha dicho que es «una magnífica candidata».