Este sábado, 6 de enero, último día del espectáculo de luces de Navidad de la calle Larios y este es su horario Toma nota de los pases para que no te pierdas uno de los atractivos de la Navidad de Málaga SUR Sábado, 6 enero 2018, 14:59

El espectáculo de las luces de Navidad de Málaga en calle Larios se ha consolidado en la ambientación navideña de Málaga, que ya es un referente en toda España. Este sábado, 6 de enero, es oficialmente el último día para ver el espectáculo de luces de Navidad de la calle Larios de Málaga que se moverá al ritmo de canciones como 'Wizards in Winter' (Magos en invierno) de Trans-Siberian Orchestra; 'Feliz Navidad', de Boney M, y 'Christmas Festival', de The Boston Pops Orchestra.

Los horarios de los de los espectáculos de luces de Navidad de la calle Larios todavía se concretarán más adelante, aunque seguirá las referencias de las luces de Navidad de 2016. Así, en la calle Larios de Málaga se podrá asistir a dos pases cada día y, probablemente, el primero será a las 18.30 horas y el segundo a las 21.30 horas.

La música del espectáculo de luces de Navidad

'Wizards in Winter' (magos en Invierno) Trans-Siberian Orchestra

Canción incluida en el album "The Lost Christmas Eve" "la víspera de la Navidad Perdida", editado en 2004, por la banda "Trans-Siberian Orchestra", grupo creado en 1993. La originalidad de este tema es la mezcla de estilos, al incorporar elementos que en un principio parecen antagónicos: ritmos del rock, música clásica, el estilo sinfónico y como elemento transgresor el heavy metal. todo ello crea una canción contemporánea, que aumenta de ritmo progresivamente, con una trepidante cadencia, hasta alcanzar un final frenético.

'Feliz Navidad' Boney M

Este clásico navideño fue escrito y compuesto por el artista puertorriqueño José Feliciano, en el año 1970, convirtiéndose pronto en un gran clásico de la Navidad. La versión escogida y, sin duda, la más famosa es la realiza el grupo Boney M. En ella, se repite en español la letra " Feliz Navidad, próspero año y felicidad" y en inglés " I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart" (quiero desearte Feliz Navidad desde el fondo de mi corazón). Su ritmo pegadizo así como la mezcla de letra en español e inglés hacen de ella un tema idóneo para una ciudad internacional y turística como es Málaga.

'Christmas Festival' The Boston Pops Orchestra

Orquesta con una larga tradición musical, pues fue fundada en 1885 en Boston, Estados Unidos. Esta canción es una versión de diferentes clásicos navideños en estilo instrumental sinfónico. La alegría que transmite, su compás suave y la fuerza de los instrumentos de viento hacen de ella un himno a la paz y armonía navideña.