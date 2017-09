José Luis Ruiz Espejo: «Apostamos por reforzar liderazgos más compartidos»

«El primer cambio que habrá en el PSOE de Málaga es su secretario general, lo que conllevará un cambio sustancial de personas; y cada uno tiene una manera de hacer las cosas», asegura José Luis Ruiz Espejo, candidato y delegado del gobierno de la Junta en Málaga. A todo ello suma las modificaciones de estrategia y del propio proyecto político. «La propuesta que llevamos es reforzar sobre todo el proyecto, dar mayor voz a la militancia, facilitar liderazgos más compartidos, especialmente los locales», sostiene.

Avales. 3.264. Cargo actual. Delegado del Gobierno andaluz en Málaga. Sector. ‘Oficialista’.

En cuanto a cuáles serán los ejes políticos del PSOE en los próximos cuatro años, Ruiz Espejo asegura tener claro que el partido sea fiel a sus principios y valores fundaciones, pero adaptados a los nuevos tiempos. «Será clave la defensa de los trabajadores de la provincia;la lucha contra la precariedad laboral; la creación de empleo; recuperar el nivel de las clases medias; la defensa de los servicios públicos; crear alianzas con los trabajadores públicos; o articular un crecimiento equilibrado en la provincia, entre otras cuestiones», enumera.

Propuestas de Ruiz Espejo Militancia En caso de ganar, se creará una secretaría de dinamización de agrupaciones con una ‘casa del pueblo virtual’. Además, apuesta por una mayor participación de los militantes. Control de los cargos El candidato propone que todos los cargos públicos tengan que emitir un informe anual a la militancia para que puedan ser fiscalizados por los diferentes órganos del partido. Dos mandatos Ruiz Espejo considera que dos mandatos es el tiempo razonable para poder ejecutar un proyecto político.

Una de las cuestiones más llamativas de su candidatura es que, en caso de ganar, Ruiz Espejo será el máximo representante del PSOE en la provincia, pero también de la Junta de Andalucía. «No es tan raro, así lo hace también el presidente de la Diputación y del PP de Málaga, Elías Bendodo», afirma. «La dirección política no debe, entiendo yo, estar vinculada a ningún cargo, pero tampoco excluida de ninguno de ellos. No es ni una dedicación exclusiva, ni una remuneración como organización política. Por eso no pueden estar vinculadas a una persona toda la vida», añade, aunque reconoce que ello significará mucho «esfuerzo y trabajo».

El papel de la militancia está siendo un tema recurrente en esta campaña. El delegado del Gobierno andaluz señala que lo más destacable en estos momentos es precisamente que será ésta quién elija a su líder. «Vamos a pedir que se aumenta su voz en los asuntos relevantes de partido, y además se propondrá la creación de una figura de defensor del militante para que pueda tener acceso para velar por los derechos que éstos tienen». Asimismo, jugarán un papel relevante en la fiscalización de los cargos públicos, que deberán presentar una rendición de cuentas. «Anualmente deberán presentar un informe y remitirlo a las agrupaciones, por lo que los afiliados tendrán más protagonismo», matiza.

«Vamos a nombrar una secretaría que llamaremos de dinamización de las casas del pueblo, que buscará propiciar actividades a las agrupaciones, o material para debate en una especie de espacio virtual al que podrán tener acceso».

«El rival político directo del PSOE es la derecha, aunque tenemos otros rivales de la izquierda más radical que no es social ni democrática como los socialistas», sentencia. Aunque aún no ha salido elegido, la pregunta es pertinente. ¿Cuánto tiempo estará en el cargo en caso de hacerse con la victoria? «No se nos permite más de 12, pero creo que dos mandatos es un tiempo razonable para poder ejecutar un proyecto con un equipo concreto».