Ruiz Espejo: «Al Gobierno no se le puede pedir que haga en Málaga en un mes lo que el PP no ha hecho en 7 años» 30:05 Manuel Castillo durante la entrevista a José Luis Ruiz Espejo, anoche. / Ñito Salas La Alameda El delegado de la Junta y secretario provincial del PSOE confía en que la elección del subdelegado se consensúe y afirma que será reivindicativo con Pedro Sánchez ANTONIO M. ROMERO Viernes, 8 junio 2018, 00:36

En el mismo día en que los nuevos ministros tomaron posesión de sus cargos, José Luis Ruiz Espejo, delegado de la Junta en Málaga y secretario general provincial del PSOE, elogió ayer el gabinete confeccionado por el presidente socialista Pedro Sánchez calificándolo de «muy solvente, preparado, que lanza un mensaje de confianza a Europa y permite tener estabilidad» y subrayó que se debe tener paciencia para analizar y valorar su acción en la provincia. «A este Gobierno no se le puede exigir que haga en un mes en Málaga lo que el PP no ha hecho en siete años. El PP ha estado durante siete años en el Gobierno haciendo anuncios que no ha cumplido», dijo en el programa 'La Alameda', coproducido por la televisión privada local 101TV y el periódico SUR y que presenta el director de este diario, Manuel Castillo.

Una entrevista en la que habló sobre su trayectoria personal y política y donde se sometió a las preguntas de los periodistas Javier Recio, María Eugenia Merelo, Héctor Barbotta y Esther Luque. Cuestionado sobre si va a mantener ante el nuevo Ejecutivo el nivel de exigencias que hace apenas días tenía hacia el Gobierno del PP con reclamaciones como la de triplicar la inversión en la provincia y la puesta en marcha de proyectos como un tren de altas prestaciones a Marbella, el soterramiento de las vías del ferrocarril a su paso por la capital o el trasvase desde el pantano de Iznájar a la comarca de Antequera, Ruiz Espejo aseguró que será reivindicativo con el Gobierno de Sánchez en estos y otros proyectos: «Málaga tiene necesidades justas y las vamos a seguir pidiendo. Desde un Gobierno del PSOE se va a ser más sensible con las necesidades de la provincia para seguir mejorando y siendo competitivos».

Eso sí, justificó que esas propuestas se tendrán que recoger cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 porque Pedro Sánchez ya anunció que acatará las cuentas aprobadas inicialmente en el Congreso –fueron duramente criticadas por los socialistas– y que continúan su tramitación parlamentaria pendiente de posibles modificaciones en el Senado. «Estos no son los presupuestos del PSOE ni los que queríamos para Málaga. Son unos presupuestos de transición», sostuvo.

Una vez nombrados los ministros, en los próximos días se producirá la designación de los delegados en las comunidades autónomas y los subdelegados en las provincias. En el caso de Málaga, José Luis Ruiz Espejo confió en que se haga de manera consensuada entre el Gobierno y la dirección provincial del partido que dirige.

En este punto y en relación al pulso soterrado y las diferencias entre Pedro Sánchez y Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía y líder del PSOE-A, Ruiz Espejo manifestó que ambos gobiernos van a colaborar e insistió en la idea de que a Andalucía «siempre le ha ido mejor» cuando los socialistas han gobernado en Madrid y Sevilla. Además, se felicitó del nombramiento de María Jesús Montero como ministra de Hacienda para avanzar en asuntos de calado como la financiación autonómica.

Gestión y futuro político

En relación con los compromisos pendientes de la Junta de Andalucía con Málaga, José Luis Ruiz Espejo reiteró el compromiso del gobierno andaluz en la construcción de un nuevo hospital en la capital y de sacar a concurso el proyecto en este año 2018; esperó que «cuanto antes» se terminen las obras de electrificación para abrir al cien por cien el hospital del Guadalhorce; y manifestó que el objetivo es concluir la llegada del metro al Centro de Málaga y estudiar la llegada del suburbano al PTA; en este punto defendió que también llegue a la tecnópolis el tren de Cercanías.

Sobre el metro, hizo algo de autocrítica al reconocer que «hemos cometido errores y nos hemos retrasado», aunque añadió que «un poco de más colaboración del Ayuntamiento de la capital hubiera ayudado».

Cuando se le preguntó sobre si se consideraba susanista o sanchista, José Luis Ruiz Espejo se definió simplemente como socialista y reivindicó que debe «normalizarse» el procedimiento de primarias para elegir a los líderes del partido con varios aspirantes. Sobre su futuro político, no se mojó: «Estoy cómodo como delegado de la Junta. ¿Más adelante? El partido y el tiempo dirá, no tengo ninguna preferencia».