Ruiz Espejo, ante su primera prueba de fuego Ruiz Espejo, junto a Enrique Linde, Rafael Granados y José Asenjo / SUR Crónica política El secretario general del PSOE de Málaga acaba de cumplir sus primeros seis meses en el cargo y en el calendario aparece la convocatoria de las primarias, que medirán la cohesión del partido ANTONIO M. ROMERO Martes, 24 abril 2018, 00:30

El pasado 21 de octubre, el congreso del PSOE de Málaga ratificó a José Luis Ruiz Espejo como secretario general del partido tras haber sido elegido –la primera vez en la historia– por los militantes en unas primarias. El político de Antequera abrió una nueva etapa en el socialismo malagueño que acaba de cumplir seis meses. Un tiempo, donde el también delegado de la Junta en la provincia se ha centrado en cohesionar y fortalecer a la formación, sobre todo con la vista puesta en las próximas citas electorales (autonómicas, municipales y europeas en 2019) con el diálogo como bandera y en la que ha implantado una dirección más coral en la que además de él como máximo representante de la formación están teniendo protagonismo integrantes de su equipo como el presidente del PSOE provincial, José Bernal, las dos vicesecretarias generales, Fuensanta Lima y Antonia García, y valores en alza como José Carlos Durán, integrante de la cúpula regional.

La convocatoria de las primarias para elegir a los candidatos a las alcaldías de las grandes ciudades de la provincia –se celebrarán, si hay más de un candidato, el 17 de junio– se presenta como la primera prueba de fuego a la que hará frente Ruiz Espejo ya que medirá el grado de cohesión interna del partido. Y es que aunque en estos meses las aguas hayan bajado tranquilas en el seno del socialismo malagueño, no debe olvidarse que hay sectores críticos que suelen activarse cuando se abren procesos internos como las primarias.

En principio son 17 localidades (las dieciséis con más de 20.000 habitantes, más Manilva, cuya dirección lo ha solicitado) las llamadas a celebrar este proceso interno, aunque en los grandes municipios donde el PSOE ostenta la Alcaldía –Torremolinos, Benalmádena, Nerja, Vélez-Málaga, Cártama y Ronda– el regidor actual será el candidato y no habrá urnas salvo que lo pida la mitad más uno de los militantes del censo. En este punto, en la Ciudad del Tajo, el líder socialista tiene su primera patata caliente. La alcaldesa, Teresa Valdenebro, no controla el partido, que está en manos de Isabel Aguilera, y además tiene abierto un proceso judicial por el 'caso bodas'. Una situación compleja que provoca que en el seno del PSOE de Málaga no se tenga claro a día de hoy quién será su cabeza de cartel en Ronda.

En el resto de municipios de más de 20.000 habitantes, desde el entorno del secretario general se confía en conseguir la victoria de las candidaturas oficialistas. En el caso de la capital, el sanchista Rafael Fuentes aún está reflexionando si presenta batalla a Daniel Pérez, actual portavoz en la Casona del Parque y respaldado por la dirección provincial.

El PSOE de Málaga, que ayer presentó su nueva web como una herramienta más para acercarse a la ciudadanía, celebrará esta semana una reunión con los secretarios generales y de organización de las agrupaciones para engrasar la maquinaria electoral. Mientras tanto, José Luis Ruiz Espejo sigue recibiendo gestos de apoyo a su gestión como delegado de la Junta y líder del socialismo: en el último mes Susana Díaz, presidenta del gobierno andaluz y secretaria general del PSOE-A, ha venido dos veces a la provincia y el vicepresidente regional, Manuel Jiménez Barrios, una.