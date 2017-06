«Estamos indignados porque se impide entrenar a nuestros hijos en el colegio» El Revello de Toro y sus instalaciones deportivas, desde el bloque del que partió la queja por los ruidos. / Álvaro Cabrera La presidenta del bloque del que partió la queja por ruidos asegura que no fueron informados y muestra la solidaridad de las familias con el Revello de Toro y los equipos FRANCISCO GUTIÉRREZ Viernes, 30 junio 2017, 00:30

Un grupo de jóvenes se refrescaba en alguna de las dos piscinas que tiene el complejo Jardines de Torre Atalaya, en la zona de El Romeral. Otros pequeños jugaban al balón a la sombra de los soportales. Corrían y gritaban de un lado a otro. Un abuelo vigilaba a los más pequeños, también a la sombra. «¿Denuncia por ruidos, de qué me habla?», respondió, alzando la voz para hacerse entender entre el bullicio de niños y balones. Aún no sabía que el colegio que hay enfrente de la urbanización y al que acuden sus nietos, el CEIP Pintor Félix Revello de Toro, ha sido denunciado y se enfrenta a una multa. 12.000 euros por ruidos. «¡Pero si es ahí donde juegan y entrenan los niños de aquí! Mis nietos van a patinar», aclaró este vecino, incrédulo. «Es vergonzoso que alguien quiera cerrar el colegio por los ruidos que hacen los chicos», apuntó, al saber que la denuncia partió de su bloque.

El Pintor Revello de Toro y el Lex Flavia Malacitana ya han recibido la notificación de la sanción de 12.000 euros por superar el nivel de ruido permitido. El expediente a un tercer centro, el IES Jardines de Puerta Oscura, en la zona de Arroyo de los Ángeles, está en fase de instrucción. Los tres se enfrentan a sanciones económicas y al cierre cautelar de las instalaciones por aplicación de la normativa municipal contra ruidos. Las mediciones realizadas indican que durante los entrenamientos o partidos de competición de los equipos de deporte base que utilizan estas instalaciones se superan los niveles de ruido.

En los dos colegios ya sancionados, la denuncia la firmó el administrador de la comunidad. En el caso del Revello de Toro, fue a partir de la queja de un vecino del bloque 9 de la urbanización. El administrador que gestionó entonces aquella queja, Marcelo Cambló, defendió su actuación, pero aclaró que no se puso ninguna denuncia: «Me limité a tramitar la queja de dos o tres vecinos ante la Junta de Distrito. Sé que luego fueron a hacer mediciones de ruidos, que era sobre todo por los partidos que había durante los fines de semana, no hubo ninguna queja por otras actividades de los escolares», señaló. Aunque dejó la administración de estos bloques hace unos años, se mostró sorprendido de la decisión municipal.

Carmen Roso era la presidenta del bloque cuando se tramitó aquella queja, y se sorprende de que no fue informada. «Si llego a saberlo, me pongo a recoger firmas para pararlo», decía ayer, muy indignada. «Son nuestros hijos los que juegan y entrenan en el colegio. Al saber lo de la denuncia hemos mostrado a la dirección todo nuestro apoyo. ¿Qué quieren, que estén encerrados en casa?». Carmen explicó también que los equipos han tomado medidas para evitar los ruidos excesivos. «Les dijimos que los partidos empezaban muy pronto, y los pasaron de las 9 a las 10. Ahora también evitan pitos y otros sonidos estridentes». No entendemos que esto pueda pasar», decía una y otra vez, rodeada de sus dos hijas.

Trato injusto

A la conversación se sumaron otros vecinos, todos muy molestos por la situación. «Soy vigilante de seguridad, trabajo por la noche y duermo de día, mi piso da al colegio, y no tengo ninguna queja», decía un vecino. Otros clamaban contra una decisión a todas luces injusta y discriminatoria: «aquí a la vuelta, en la avenida Plutarco, están los pisos llenos de pancartas de los vecinos porque los bares no les dejan descansar; esto es el mundo al revés: se multa a los que hacen deporte, y hacen la vista gorda con los que beben y molestan de madrugada», concluía otro de los vecinos.