Rosa Francia ironiza: «Es estupendo que Villalobos diga que hay que saber marcharse de los sitios» La mujer de Francisco de la Torre manda un mensaje a la exalcaldesa e insiste en que su esposo no debe optar a la reelección ANTONIO M. ROMERO MÁLAGA. Miércoles, 31 enero 2018, 00:12

En el debate sobre el futuro candidato del PP a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de 2019, Celia Villalobos manifestó hace unos días que le daría «mucha rabia» que se perdiera el gobierno «por cuestiones personales» y dejó entrever que había que saber irse de los sitios, una alusión velada a Francisco de la Torre. El regidor de la ciudad no quiso entrar a responder a esas afirmaciones de su predecesora. Pero ayer sí lo hizo su esposa, Rosa Francia, quien tiró de ironía para lanzar un mensaje a Villalobos: «Es estupendo saber que Celia está en esa línea, que contempla que hay que saber marcharse de los sitios»

Francia, durante una entrevista en la cadena SER, ratificó lo que adelantó SUR en su edición de ayer: que De la Torre no debe presentarse a la reelección como le ha pedido su partido (el regidor se ha automarcado un plazo de un mes para dar una respuesta al PP) y respecto a las declaraciones de Villalobos, dijo: «Todo lo que contribuya a convencer al alcalde de que lo deje, me parece muy bien, por lo demás, todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera». Preguntada por este periódico, Villalobos, diputada nacional desde 1986, no quiso entrar a valorar las afirmaciones de la esposa del alcalde.

La mujer del regidor defendió que este asunto debe zanjarse cuando antes y consideró excesivo el tiempo de un mes que se ha dado De la Torre para responder. «Creo que (el alcalde) se ha dado un plazo demasiado largo para dar a conocer su decisión. Debe decidir en cuanto llegue de Bruselas; manifestarse cuanto antes y decir no. Me siento con la absoluta libertad de opinar. Por eso opino que debe mantenerse en su postura y decir no, pero hacerlo inmediatamente», declaró a SUR. En la radio lo ratificó con otras palabras: «Lo que a él le conviene, y lo digo desde un punto de vista egoísta y no pensando en los intereses del partido o de la ciudad, sino en el de mi marido, es despedirse cuando termine su compromiso (al final del mandato)».

Durante la entrevista radiofónica, Rosa Francia cuestionó la forma en la que el PP de Málaga y de Andalucía han gestionado la sucesión de su marido sin contar con él. «No sé si lo han hecho bien o mal, yo no le hubiera hecho así», declaró.

Asimismo, consideró que si su marido opta finalmente por no ser el cabeza de lista del PP, Elías Bendodo, presidente provincial del partido y a quien todas las quinielas apuntan como el principal aspirante a sucederle, sería «un buen candidato, por supuesto», destacó que este asunto no está quitando tiempo a De la Torre y Bendodo de sus respectivas responsabilidades institucionales en el Ayuntamiento y en la Diputación y dijo que en el debate sobre el candidato a ninguno de los dos les mueve el interés personal, sino los intereses de la ciudad.