Rosa Francia: «Es estupendo saber que Celia Villalobos contempla que hay que saber marcharse de los sitios» Celia Villalobos, en una imagen de archivo / Sur La mujer de Francisco de la Torre insiste en que no debe presentarse y manda un mensaje a la exalcaldesa SUR Martes, 30 enero 2018, 15:54

Rosa Francia, la mujer del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a insistir hoy en que su marido no debe presentarse a la reeleción. Después de que Francisco de la Torre se automarcara un plazo de un mes para dar una respuesta al ofrecimiento de su partido, el PP para que vuelva a encabezar la candidatura popular a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales del 9 de junio de 2019.

Noticias relacionadas La mujer del alcalde de Málaga le pide que decida ya y que diga que no repetirá como candidato

Estas declaraciones de Rosa Francia, que ha realizado a la Cadena Ser, han venido a ratificar lo que ya señaló a SUR: «Creo que (el alcalde) se ha dado un plazo demasiado largo para dar a conocer su decisión. Debe decidir en cuanto llegue de Bruselas; manifestarse cuanto antes y decir no. Me siento con la absoluta libertad de opinar. Por eso opino que debe mantenerse en su postura y decir no, pero hacerlo inmediatamente».

Además, Francia ha ironizado sobre las declaraciones de la exalcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, con que "es estupendo saber que Celia está en esa línea, que contempla que hay que saber marcharse de los sitios". "Todo lo que contribuya a convencer al alcalde de que lo deje, me parece muy bien, por lo demás, todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera", ha trasladado.