Rodríguez escribe al alcalde para abordar la soledad de los mayores

Con esa iniciativa pasó como con los mayores, que como no se quejan de estar solos, a no ser que se les pregunte, la preocupación que tiene la sociedad de ellos es cuando nos asaltan duros casos de abandono familiares, o esas muertes en la más absoluta de las soledades que descubren muchas veces la policía y los bomberos cuando derriban las puertas de esas casas en las que moraban, y donde acaban pereciendo sin hacer el más mínimo ruido. Es, es una vez pasado el tiempo, cuando los vecinos se preguntan qué pasó con aquel señor o señora mayor, que ya nunca sale, o cuando el terrible olor de que ya no están aquí llega a las zonas comunitarias cuando se actúa, y entonces ya es tarde. Demasiado tarde.

La concejala Rosa del Mar Rodríguez explicaba ayer en relación a todos estos casos de abandono (recientemente los bomberos tuvieron que asistir a una señora mayor que se cayó al suelo y levantarla hasta que llegó la persona que la cuidaba, de la que tenemos esa tierna foto de un operario dándole un yogur) habría que hacer algo más que aprobar mociones en el pleno. Concretamente, Rodríguez hablaba de la que el PSOE presentó en enero, que contó con la unanimidad de todos los grupos (¿quién se va a oponer a ayudarles?), y que habría que convertir en una cuestión de ciudad. Por ese motivo, afirmaba que le escribe una carta al alcalde Francisco de la Torre –que ya tiene también sus años aunque no los aparente todos–, en la que le gustaría abordar las medidas que propuso su grupo como la mayor coordinación entre el área de Mayores del Ayuntamiento y los centros de salud, hospitales, asociaciones y parroquías para detectar los casos de personas que vivan solas e intentar ver su situación, elaborar un protocolo, crear grupos de autoayuda de mayores, que además de ayudar a los propios de su edad se sienten útiles, así como otras medidas «que merece la pena explorar porque lo cierto es que el problema nos está superando a todos», subraya.

Málaga Ahora: el Convenio de Estambul

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, quería hacer hincapié en que la moción de apoyo a la víctima de La Manada y para que se reforme el Código Penal en el apartado de delitos sexuales, como pide el Gobierno, que aprobaron todos los partidos, incluía un punto que no pudo explicar al tratarse de una iniciativa que no se debatió en pleno porque iba a ser institucional (lo será cuando se trate en el Consejo de la Mujer). Abundaba Torralbo en que lo más importante es incluir que la reforma del Código Penal incluya el Convenio de Estambul, que por cierto firmó España, pero que todavía no lo ha traspuesto a su ordenamiento. En esta línea subraya que la novedad –que no lo es tanto para seis países europeos que lo han llevado a cabo– es que se trata de violación cuando la víctima no tenga voluntad manifiesta de realizar el acto sexual, aunque por cualquier motivo (miedo, estado de shock, etc) no lo diga expresamente.