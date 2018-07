Rodrigo Sánchez Haro, consejero de Agricultura: «El futuro del regadío está en las aguas desaladas y regeneradas» Salvador Salas #ForoSUR El consejero de Agricultura asegura que los trasvases no son una cuestión que se pueda elegir, sino una necesidad AGUSTÍN PELÁEZ Miércoles, 4 julio 2018, 13:31

El Gobierno de Andalucía lo tiene muy claro. El principal reto que debe afrontar el regadío en Málaga es la falta de agua, derivado de un problema de déficit hídrico como consecuencia de la no ejecución de infraestructura consideradas «muy necesarias». Al menos, así lo ha asegurado el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, en el desayuno-coloquio organizado por SUR y la entidad financiera Cajasur, que ha servido para reflexionar sobre la situación actual del sector agroalimentario y los retos de futuro que debe afrontar. Para Sánchez Haro, sin agua no hay agricultura ni hay vida, por lo que para resolver la falta de recursos hídricos ha considerado necesario apostar por el uso de otros recursos alternativos como el agua desalada y las regeneradas, cuando se dispongan de las infraestructuras requeridas para ello. Pero además, el consejero ha declarado que se trata de un asunto que no es de una administración, sino «una cuestión de todos».

Sánchez Haro ha asegurado, en este sentido, que el principal reto a afrontar en la provincia es resolver la falta de agua y de infraestructuras hidráulicas. «El problema de Málaga, al igual que el de otras provincias andaluzas, es de déficit hídrico como consecuencia de la no ejecución de infraestructuras que son muy necesarias», ha insistido.

Como responsable de Agricultura ha señalado que la Junta quiere trabajar sobre la base de una planificación que garantice la existencia de agua suficiente, sin olvidar la sostenibilidad y la legalidad. El consejero ha destacado que desde Agricultura se ha apostado por la modernización de los regadíos y la eficiencia, el uso de las aguas regeneradas y desaladas, recordando que en el conjunto de la Comunidad se han puesto a disposición del sector más de 66 millones de euros para mejorar los regadíos y ha anunciado que este año se sacará una nueva convocatoria de regadíos dotada con más de 43 millones, con la que se quiere respaldar el aprovechamiento de las aguas regeneradas y la ejecución de instalaciones de tratamiento terciario, así como de conducciones con las depuradoras.

Además Así lo hemos contado en directo

Para la Consejería de Agricultura, la modernización de los regadíos de la provincia requiere de infraestructuras que garanticen el agua y que en sus mayoría, ha dicho, dependen del Gobierno de España por tratarse de obras de interés general del Estado, que además son estratégicas para Málaga. En este sentido, se ha referido concretamente a las obras del recrecimiento de la presa de La Concepción, el trasvase desde Iznájar a la comarca de Antequera y en la zona de la Axarquía a la desaladora de la comarca y que requiere también el uso de las aguas depuradas. «Estoy convencido de que el actual Gobierno de España tendrá una mayor sensibilidad en el concurso para llevar a cabo estas inversiones que reclamábamos ayer, reclamamos hoy y seguiremos reclamando mañana para que se hagan», ha asegurado Sánchez Haro.

A preguntas del director de SUR, Manuel Castillo, sobre la posición que la Junta tiene sobre los trasvases y en concreto el transporte de agua desde la Costa del Sol hasta la Axarquía, Sánchez Haro ha declarado que desde el Gobierno andaluz los trasvases «no son algo que podamos elegir, sino de necesidad. Tenemos claro que el futuro lo tenemos en las aguas desaladas y las regeneradas, pero cuando tengamos la oportunidad de esa alternativa. Mientras tanto en Andalucía los trasvases, ahora mismo, son necesarios. Apoyamos los trasvases en nuestro territorio para que mantengan nuestras producciones», ha declarado.

Aunque el consejero ha indicado que hay que seguir avanzando en la modernización de los regadíos. «En Andalucía tenemos el 64% de la superficie de regable con riego localizado, mientras que en España está en torno al 48%. Hemos hecho un trabajo importante haciendo los regadíos más eficientes», ha asegurado.

Respecto a la posibilidad de elevar la cota de regadío del plan Guaro por encima de la cota 140, Sánchez ha manifestado que su obligación como consejero es garantizar la seguridad hídrico de los agricultores, pero también debe respetar las cuestiones legales, y en ese marco es en el que está trabajando con Medio Ambiente. No obstante, ha insistido en que con la aguas regeneradas hay un importante campo de trabajo.

«Vamos a seguir reclamando las inversiones en infraestructuras hidráulicas y hay que acortar los plazos al máximo posible, Tengo una cosa muy clara, tenemos un Plan Hidrológico que contempla una serie de actuaciones y cada administración debe asumir las que les competa. La Junta de Andalucía tiene que asumir las suyas y ejecutarlas. El Gobierno de España, gobierne quien gobierne, debe asumir sus competencias y aceptarlas. Tenemos un plan Hidrológico y lo que hay que hacer es dotar presupuestariamente las inversiones», ha señalado Sánchez Haro, para quien en materia de agua las competencias entre las distintas administraciones están perfectamente definidas. «Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Otra cosa es que tengamos la voluntad de hacerlo. Por eso lo que tenemos que hacer es asumir las responsabilidad que nos correspondan».

Preguntado sobre si desde la Consejería de Agricultura van a ser tan duros con el Gobierno de Sánchez, como con el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy, el consejo ha asegurado que «antes no éramos duros con el Gobierno del PP, ni ahora somos blandos con el Gobierno del PSOE. Lo único que hacemos es reivindicar lo que es de justicia para Andalucía, antes, ahora y después. Nuestras exigencias no van a cambiar. Vemos lo que es necesario para nuestra tierra y eso es lo que reivindicamos. Soy consejero de Agricultura de Andalucía y tengo que defender los intereses de los agricultores y del sector agroalimentario, gobierne quien gobierne en Madrid».