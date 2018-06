Rivera exhibe «patriotismo» en Málaga para contrarrestar el golpe de efecto de Sánchez

Entre banderas españolas y camisetas naranjas, Ciudadanos ha celebrado hoy en la plaza de la Constitución el segundo acto de su plataforma cívica, constituida bajo el nombre 'España Ciudadana' a imagen y semejanza del partido presidido por Albert Rivera. Aferrada a su discurso patriótico para contrarrestar los efectos de la moción de censura que hace tambalear su éxito demoscópico, la formación naranja ha exhibido las fortalezas de su proyecto unionista, construido sobre un discurso donde predominan los ataques al independentismo y las peticiones para celebrar elecciones generales lo antes posible. Ante cerca de 4.000 personas según la organización, Rivera se ha postulado para liderar «la batalla intelectual e ideológica que debemos librar contra quienes pretenden aniquilar España». Con un potente despliegue técnico y cuatro grandes pantallas, unas de ellas dirigida a calle Larios, los de Rivera han reivindicado el protagonismo que durante meses les han otorgado las encuestas, ahora en buena parte arrebatado por Pedro Sánchez y su inesperada llegada al Gobierno.

01:10 Vídeo. Acto de Alberto Rivera hoy en Málaga. / Vídeo: Atlas. Foto: Migue Fernández

El empresario Kike Sarasola, «un ejemplo de hombre hecho a sí mismo», ha sido el primero en tomar la palabra. Y lo ha hecho para defender la gestación subrogada, uno de los puntos donde el programa electoral de Ciudadanos tropieza con el feminismo. La escritora Elvira Roca ha introducido la lucha contra el nacionalismo catalán en el acto al asegurar que «en todas las familias hay cabezas locas, pero lo que no es normal es que esas cabezas locas tengan siempre un puesto de mando en el barco que quieren hacer naufragar». Por entonces ya comenzaban a escucharse los primeros cánticos entre los asistentes: «Yo soy español, español, español» y «Queremos votar, queremos votar».

Uno de los momentos álgidos del acto ha tenido tenido lugar con la intervención de Mario Vargas Llosa. El Premio Nobel ha definido la plataforma impulsada por Ciudadanos como un antídoto «contra el desánimo» destinado a «devolver la confianza en España», un país que el autor de 'La ciudad y los perros' considera que «llenó de asombro al mundo entero» durante la Transición. La magistrada María José Torres ha criticado el cuestionamiento de la independencia judicial y la sobrecarga de trabajo en su sector: «Estamos solos y sin recursos, pero trabajamos ajenos a las injerencias internas y externas y a las presiones mediáticas».

Intervenciones de Javier Imbroda, Mario vargas LLosa. / Migue Fernández y A. Gómez

El exseleccionador nacional de baloncesto Javier Imbroda ha recibido una de las mayores ovaciones de la mañana con sus paralelismos entre deporte y política y las referencias a su etapa en el Unicaja: «Teníamos recursos limitados, pero desafiamos el monopolio deportivo de Madrid y Barcelona para mirarles a la cara y decirles que el sur también existe. Y aquello me llevó a la selección española, que unida fue capaz de ganar a Estados Unidos en su casa. En esa España, donde cabe todo el talento, quiero estar yo». Fue el prólogo al discurso de Rivera, que ha propuesto a sus fieles «que nos conjuremos para no parar hasta conseguir un Gobierno fuerte, limpio y con mayoría constitucionalista».

Kike Sarasola, durante su intervención. / Ñito Salas

Liderando una plataforma que tiene como logo la bandera española, Rivera ha incidido en la necesidad de «acabar con los nacionalismos, que son el veneno de Europa», antes de matizar que Ciudadanos «es un partido profundamente patriota, pero no nacionalista». Sin referencias al desempleo, la precariedad laboral o la violencia machista, ni a las reivindicaciones de la provincia, Rivera ha admitido que está dispuesto a apoyar una posible reforma de la Constitución «siempre que sea para fortalecer a España, no para dar privilegios a Puigdemont y Torra». El líder de la formación naranja, que ha congregado a la práctica totalidad de los cargos públicos de su partido en Málaga, ha solicitado la exclusión del Congreso de cualquier partido que no obtenga al menos el tres por ciento de los votos en las elecciones generales y ha anunciado que el próximo acto de 'España Ciudadana' tendrá lugar en Mallorca.