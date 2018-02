Cosas de la Ciudad Rituales satánicos en Gibralfaro Vista de uno de los senderos del monte Gibralfaro. Arriba, figura encontrada. / SUR Usuarios se encuentran con restos de lo que parecen ser rituales satánicos en senderos apartados del monte JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Jueves, 22 febrero 2018, 09:57

No es la primera vez que sucede, aunque no por eso deja de sorprender a quienes caminan tranquilamente o hacen deporte por los senderos del monte Gibralfaro. «Paseando la mañana del pasado sábado por el monte de Gibralfaro, concretamente por el vial asfaltado que se inicia por la derecha, unos metros antes de llegar a la entrada del Parador, y termina junto al túnel de Mundo Nuevo, me topé con esta extraña escultura, que se encontraba colocada, como se puede ver, entre dos ramas al pie de uno de los árboles que flanquean aquel paseo», escribe E. Gross. «La figura, por sus características, parece representar una divinidad satánica. No es la primera vez que me topo con restos de lo que parecen ser rituales satánicos, en senderos apartados del monte, y que imagino se celebran de noche/madrugada».

Efectivamente, como dice este ciudadano, no es la primera vez que aparece algo parecido en ese lugar. En otras ocasiones nos hemos hecho eco de otros hallazgos, como flores, algunos alimentos y objetos de diversa índole, que evidencian lo que parece ser la celebración de ritos satánicos en aquel lugar. La policía abrió hace años una investigación tras los vestigios dejados por la celebración de estos supuestos rituales en el monte Gibralfaro, al encontrar unas aves que habían sido sacrificadas. El sacrificio de los animales fue lo que motivó entonces la apertura de la investigación policial, por la que los autores podrían ser denunciados administrativamente por infringir la Ley de Protección de los Animales, al provocar la muerte de animales de modo injustificado. Pero poco más se puede hacer en estos casos.

Además de por los amantes del botellón, el monte Gibralfaro parece que es también utilizado por los aficionados a estos ritos como se aprecia. Una mayor vigilancia en la zona sería necesaria, sobre todo ahora que el Ayuntamiento ha adjudicado los primeros trabajos para habilitar el monte Gibralfaro como parque forestal, actuación que podría iniciarse en abril o mayo, y que mejorará los senderos y algunos enclaves de este bello entorno.

Fuente.

Universidad: quejas por unas obras en los jardines

Desde el campus de Teatinos de la Universidad nos llega una queja por las obras que se vienen realizando en los jardines próximos a las facultades. «Están destrozando las fuentes del jardín de la UMA con un pica pica en horario de clases», escribe un lector. Y envía unas fotografías en las que aparece una máquina trabajando en el recinto, suponemos que en una actuación para mejorar aquel entorno. Se entiende, no obstante, que si la máquina trabaja en el horario de la actividad académica pueda causar molestias.