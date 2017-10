Cosas de la ciudad El rincón más feo del parque de Huelin En una de las esquinas del estanque se suele acumular suciedad y algunas palomas muertas. Denuncian suciedad y la presencia de varios animales muertos en el estanque JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Lunes, 23 octubre 2017, 09:28

El Parque de Huelin es uno de los mejores y más amplio recinto para disfrute de los malagueños, de eso no hay duda. También de los que disponen de más personal para su cuidado, tanto en tareas de limpieza como en su mantenimiento. No hay más que visitar otros barrios de Málaga para darse cuenta del privilegio que supone tener cerca de donde uno vive un enclave como ese. Pese a ello hay algunos detalles que no pasan desapercibido para quien lo visita, y así un ciudadano, Juan José García González, se dirige al periódico para dar cuenta de que se ha encontrado a varios animales muertos en el estanque y dice también que lo ha encontrado muy sucio. En las fotografías que envía se observan algunas palomas que permanecen flotando en el agua del estanque, cuya presencia suele ser frecuente en otros muchos rincones de la ciudad. Al respecto conviene recordar que en ese mismo parque ya fue advertida la presencia de numerosas aves muertas en 2016, lo que motivó una investigación del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga, cuyos biólogos determinaron que las aves habían fallecido a causa de un virus llamado Newcastle. El Ayuntamiento dio cuenta de ello a la Junta de Andalucía e informó, para tranquilidad de la población, de que el virus detectado no tenía ninguna repercusión ni incidencia negativa en la salud pública. Un episodio que no parece tener nada que ver con la aparición esporádica de algunas palomas muertas, que es el caso que reseña nuestro comunicante.

Detalle de la suciedad.

Por lo que respecta al otro asunto que plantea este ciudadano, la limpieza del estanque, hay que decir que este se vacía cada cierto tiempo y se somete a una limpieza a fondo, de lo que hemos sido testigo en alguna que otra ocasión, lo que no es óbice para que se intensifique su mantenimiento para evitar de esta forma que se ensucie en exceso. Sobre todo en esa esquina del estanque donde parece acumularse toda la suciedad.

Pasaje Virgen de Belén: Los charcos de siempre

En el Pasaje Virgen de Belén, en la barriada del mismo nombre, se siguen formando charcos de agua cuando llueve y las filtraciones en los garajes de lo bloques no se acaban de solucionar. Las balsas de agua se forman porque la plaza no tiene la inclinación correcta para el desagüe, según los vecinos, y los problemas de las filtraciones en el garaje no se han solucionado, pese a los trabajos puntuales realizados últimamente por una empresa, según José Cortés, presidente de la comunidad de propietarios de los aparcamientos. Y eso que tras años de espera y de negociaciones, por fin se acometió una obra en 2015, financiada por los vecinos y por el Ayuntamiento, que sufragó más del cincuenta por ciento de la actuación, para solucionar esos problemas. Sin embargo, transcurridos dos años de aquella actuación, y tras varias intervenciones para tratar de sellar por completo la obra, los vecinos denunciaron que el agua de la lluvia se seguía filtrando a los aparcamientos debido a una mala ejecución de la impermeabilización, y se quejaron de que el seguro se eximía al entender que se trataba de un defecto de obra.