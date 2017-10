Retoman el proyecto para construir una residencia de estudiantes en la calle Beatas Vista del solar, que abarca hasta la calle Álamos, desde Beatas. / Francis Silva La actuación, que ha estado una década frenada por los trámites urbanísticos previos, supondrá una inversión de tres millones de euros JESÚS HINOJOSA Málaga Viernes, 13 octubre 2017, 01:02

Uno de los solares de mayores dimensiones que todavía existen en el Centro Histórico está más cerca de ser ocupado por una nueva construcción. Una década después de que fuera anunciado, el proyecto para levantar una residencia para estudiantes en la parcela que ocupó el antiguo Teatro Lope de Vega, ubicada en el número 5 de la calle Beatas, vuelve a reactivarse. Diferentes trámites urbanísticos previos, que todavía no han sido completados, han frenado hasta ahora el inicio de esta actuación, promovida por el grupo Alfil, que ya regenta una residencia de este tipo en Teatinos.

Uno de sus directivos, Manuel Gómez Palma, explicó que uno de los principales escollos para sacar adelante el proyecto ha estado en las excavaciones arqueológicas. Según relató, tras realizar una primera etapa de sondeos en la que se excavó hasta los cuatro metros y medio de profundidad y cuando, a indicación de la delegación de la Consejería deCultura, se habían tapado los restos de la muralla musulmana encontrados tras su documentación, la Junta pidió que se siguieran las excavaciones ampliándolas a la totalidad del solar, que abarca hasta la calle Álamos, y profundizando hasta los cinco metros. «Eso implicaba poner en riesgo la estabilidad de los edificios colindantes, por lo que le pedimos a Cultura poder realizar los muros-pantalla de los dos sótanos que pretendemos realizar para aparcamientos, lo que fue rechazado inicialmente por la Junta», apuntó Gómez Palma, quien aclaró que, tras varias conversaciones con los responsables autonómicos y los del Ayuntamiento, hace seis meses obtuvieron el plácet verbal para poder acometer las pantallas y seguir a partir de entonces con las excavaciones.

La promotora ha presentado en Urbanismo el estudio previo a la licencia

Para ello, han presentado ante la Gerencia Municipal de Urbanismo un estudio urbanístico, elaborado por el arquitecto Fernando de Prado Simón, como trámite previo a los permisos para continuar con los sondeos y construir la residencia. «Actualmente está en curso y esperamos que se pueda aprobar inicialmente en próximas fechas», señaló este responsable del grupo Alfil, que prevé invertir unos tres millones de euros en la construcción del edificio.

Será una residencia para estudiantes con capacidad para unas 70 plazas que se levantará sobre dos plantas subterráneas para unas cuarenta plazas de aparcamiento. Este equipamiento privado, que también tuvo que pasar por el trámite de una modificación del planeamiento urbanístico del Centro, dispondrá de los servicios de cafetería, comedor, lavandería y biblioteca. Asimismo, contará con un salón de actos o de usos múltiples que, en cierto modo, recordará de manera simbólica lo que fue el antiguo teatroLope de Vega. Manuel Gómez explicó que es posible que algunos de los restos arqueológicos encontrados se integren en los sótanos para que puedan ser contemplados. En concreto se refirió a tres pequeños lienzos de un muro de la época romana hallados en las excavaciones, desarrolladas por Arqueosur.

El Grupo Alfil ha consultado a la Gerencia de Urbanismo la posibilidad de dedicar las diferentes unidades residenciales del proyecto, que estarán equipadas con cocina, a apartamentos turísticos durante los meses de verano en que no serían utilizadas por estudiantes. No obstante, según aclaró Manuel Gómez, todavía no han obtenido respuesta al respecto.

Un entorno en auge

Según destacó, esta residencia supondrá la creación de unos veinte puestos de trabajo directos y vendrá a sumarse a otros proyectos que ya se realizan en la zona y que contribuirán a su revitalización. En ese sentido, cabe recordar la construcción de una promoción de 58 viviendas en la plaza delTeatro, que se ha reactivado tras seis años paralizada, y los proyectos hoteleros que están en marcha para edificios de la calle Álamos, donde ya existen tres negocios de este tipo. En concreto, se trata de dos hoteles de cuatro estrellas que abrirán sus puertas en sendos edificios barrocos, uno de los cuales ya ha sido rehabilitado.

Este solar entre las calles Álamos y Beatas fue objetivo de los planes expropiatorios del Ayuntamiento años atrás para devolverle el uso como teatro, pero finalmente el equipo de gobierno local desistió de ello.