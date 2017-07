«Mi reto es posicionar al PSOE para recuperar la Alcaldía; ahora no toca hablar del candidato» Pérez, ayer, en el mercadillo semanal de su barrio de Bailén-Miraflores. / Francis Silva Daniel Pérez Morales. Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga. Afirma que harán una oposición propositiva y fiscalizadora donde la línea de trabajo será «mucha cercanía a los malagueños y mucho pisar la calle» ANTONIO M. ROMERO Sábado, 15 julio 2017, 00:41

Es viernes de mercadillo en Bailén-Miraflores y Daniel Pérez (Málaga, 1980) pasea entre los puestos saludando a los vecinos de su barrio y comerciantes mientras posa para las fotos de su primera entrevista a un medio de comunicación tras su nombramiento como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital. Aclara que a pesar del cargo quiere que le sigan llamando, como hasta ahora, con el familiar Dani Pérez, asegura que no es el momento de hablar de su posible candidatura a la Alcaldía, avanza que pedirá una reunión con el regidor, Francisco de la Torre, para abordar los asuntos de la ciudad y anuncia una oposición correcta en las formas pero contundente en las reivindicaciones.

–¿Con su nombramiento como portavoz ha conseguido un sueño?

–Los sueños hay que trabajarlos para conquistarlos. Ahora mismo tengo una enorme responsabilidad y voy a dar lo mejor de mí para conseguir situar al PSOE en las mejores cotas para alcanzar un objetivo que en veinte años no hemos alcanzado: lograr la Alcaldía y gobernar Málaga.

–¿Cree que el partido se equivocó no nombrándole el pasado agosto, cuando se marchó María Gámez?

–En política en cada momento hay que tomar decisiones. La decisión de nombrarme portavoz se ha tomado ahora y a lo mejor en aquel momento se entendió que era mejor otra opción.

–¿Cómo han sido estos primeros días en el cargo?

–De mucho trabajo. De trabajar desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche para preparar estrategias y estar ya en todos los distritos de la ciudad. Nuestra línea de trabajo va a ser mucha cercanía a los malagueños y mucho pisar calle.

–¿Qué tipo de oposición va a desarrollar a partir de ahora el grupo socialista?

–El PSOE es un partido que tiene vocación de gobierno y, por tanto, vamos a hacer un trabajo propositivo y de fiscalización para situar al PSOE en las mejores cotas para alcanzar la Alcaldía de Málaga.

–Vaya reto tiene por delante.

–Lo sé, pero tengo más ilusión y ganas que nunca. Es un reto que afronto con mucha responsabilidad.

–Es usted el noveno portavoz municipal en estos 17 años de De la Torre como alcalde. ¿La asignatura pendiente del PSOE es afianzar un liderazgo municipal?

–Hace falta que el PSOE tenga liderazgos duraderos al frente del Ayuntamiento y que ese trabajo sea el que valoren los vecinos y lo vean como un referente futuro.

–¿Por qué no ha logrado el PSOE afianzar un liderazgo en Málaga? Pareciera como resignado a no gobernar la ciudad.

–El PSOE nunca ha dejado abandonado a la ciudad ni a su grupo. Ha intentado tomar decisiones buscando la opción de gobernar la ciudad. No lo han visto así los malagueños pero el PSOE siempre ha tenido claro que cualquier decisión que ha tomado al frente del Ayuntamiento es para posicionar al PSOE como una alternativa de cambio.

–Con tanto cambio desde el inicio del mandato, han tenido dos portavoces, María Gámez y María del Carmen Moreno; da la impresión de que el PSOE ha perdido dos años de labor de oposición enredado en las cuestiones internas.

–En estos dos años, con María Gámez y Mari Carmen Moreno como portavoces y el grupo de concejales, hemos hecho un trabajo de posicionar al PSOE, de fiscalización, y hacer propuestas positivas para Málaga. El PSOE ha hecho un buen trabajo durante estos dos años y en estos momentos lo que tenemos que hacer es posicionar al PSOE en las mejores cotas para alcanzar la Alcaldía en 2019.

–La impresión generalizada es que el PSOE no ha sido el referente de la oposición en estos dos años. ¿Hacen ustedes autocrítica?

–Cualquier partido tiene que hacer siempre autocrítica y el PSOE sabe las necesidades que tiene que reforzar. Por ello, nos vamos a dedicar a pisar más la calle y plantear medidas propositivas porque no vamos a caer en el criticar por criticar.

–¿Cuáles son los principales objetivos de su labor de oposición?

–Vamos a trabajar en dos ejes fundamentales. La Málaga olvidada, que es la de los barrios donde viven los malagueños y ahí nos vamos a centrar; y la Málaga inacabada, los grandes proyectos de Málaga están sufriendo el tapón del PP y del alcalde; esta legislatura le está viniendo larga a Paco de la Torre. El PSOE va a hacer propuestas claras y reconocibles para los malagueños con el objetivo de posicionar al PSOE y que los malagueños sepan que el liderazgo del PSOE en la oposición es indiscutible, y que el liderazgo del futuro de Malaga lo va a afrontar el PSOE.

–¿Cuáles son los principales problemas de la ciudad?

–El principal problema es la suciedad, la falta de limpieza. El modelo de Limasa no funciona y lo que no funciona, hay que cambiarlo. Por ello nosotros defendemos la municipalización de la empresa. Otro gran problema es el paro. Mientras otras ciudades son capaces de poner en marcha planes de empleo extraordinarios, en Málaga, el Ayuntamiento es incapaz de hacerlo. Yun tercer problema es que las medidas del PPbenefician a unos pocos y el PSOE defiende medidas que beneficien a todos; la ciudad tiene que avanzar pero debemos avanzar todos juntos, sin que nadie se quede atrás, por lo que debe haber planes de rescate ciudadano.

–En lo que resta de mandato, ¿va a haber moción de censura?

–Para llegar a una moción de censura tendríamos que estar en una situación de completa inestabilidad. Entiendo que la política que hace el PP es errónea, pero el PSOE aspira a gobernar la ciudad en las urnas.

–Todo el mundo apunta a que usted es la apuesta del PSOE para ser candidato a la Alcaldía del PSOE en 2019. ¿se ve como cabeza de cartel?

–La apuesta que ha hecho el PSOE es la de nombrar un portavoz para que lidere la oposición municipal y ser el cambio de la ciudad de Málaga. Cuando llegue el momento de elegir al candidato, serán los militantes quienes decidan quién tiene que ser la persona más capacitada para ser el alcalde o alcaldesa de la ciudad. Tras veinte años de gobierno del PP, Málaga necesita un alcalde que cambie y ese cambio va a venir de manos de los socialistas.

–¿Le gustaría ser el candidato?

–Lo que ofrezco es mi trabajo, ese ha sido siempre mi aval. Desde mi responsabilidad como portavoz mi reto es posicionar al PSOE para recuperar la Alcaldía y para ello del PSOE tiene que hacer una política reconocible cara a los ciudadanos, ahora no toca hablar del candidato a la Alcaldía.

-Insisto, ¿le gustaría ser candidato?

–Bajo el principio de prudencia y desde la responsabilidad que supone ser el portavoz socialista, me voy a dejar la piel como portavoz para posicionar al PSOE como alternativa de cambio y, cuando llegue el momento, el partido y los militantes decidirán quién es el candidato. No puedo aventurar nada más porque dentro de seis meses no sabemos dónde vamos a estar. Mi compromiso y aval es el trabajo.

–Su nombre también ha estado en las quinielas para ser secretario general del PSOE de Málaga en el próximo congreso provincial.

–(Risas). Mi nombre se ha usado mucho y eso es fruto de que hay compañeros que me muestran su cariño, respeto y piensan que puedo hacer un buen papel. Yo les agradezco esa confianza y siempre voy a estar en el sitio donde entiendan que puedo hacer el mejor papel para el PSOE.

–¿Se descarta como candidato a la secretaría general?

–Estamos en el proceso orgánico cara el congreso andaluz del PSOE y cuando se abra el proceso para el congreso provincial ya veremos qué personas se presentan. Mi compromiso es por Málaga y para Málaga.

–¿Eso significa que se descarta como candidato a la secretaría general socialista?

–En estos momentos no me planteo otro papel que el que me han encomendado mi compañeros: el de ser portavoz municipal del PSOE. Ahí es donde voy a estar trabajando.