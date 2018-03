Rescatan en Málaga a un perro en muy mal estado abandonado en un contenedor de basura Encontraron al perro, bautizado como 'Life', asustado sediento y hambriento. / SUR Lo encontraron en un estado «lamentable, con una sarna muy agresiva que le produce un intenso dolor y picor» ROSSEL APARICIO Málaga Viernes, 30 marzo 2018, 14:28

Lo encontraron en un estado «lamentable», asustado, sediento, hambriento y con una sarna muy agresiva que le produce un «intenso dolor y picor». La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga ha rescatado este Viernes Santo a un perro abandonado en un contenedor de basura de un barrio periférico de la capital malagueña. Fue la Policía quien dio el aviso a media mañana a la protectora.

El animal, al que han bautizado como 'Life', se mostró muy agresivo en el momento en el que intentaron rescatarlo. «Estaba tremendamente asustado y afectado por el picor de la sarna agresiva que padece», explica a SUR la presidenta de la protectora, Carmen Manzano. El can, a partir de ahora recibirá un tratamiento ya que padece una sarna «de lo más agresiva y contagiosa». Según su presidenta al animal le esperan al menos un par de meses de tratamientos y cuidados. «No me explico cómo una persona puede tirar a un contenedor a un perro ni cómo se puede dejar que llegue a este estado tan lamentable en el que nos lo hemos encontrado», insiste. «Aún no le hemos pasado el lector del chip, si lo tiene, no dudaremos en denunciar al dueño», mantiene.

La protectora de animales y plantas tiene acogidos en la actualidad a más de 900 animales además de otros tantos (al rededor de un centenar) en su red de casas de acogida. «Cualquier ayuda de los ciudadanos será bien recibida ya que estamos siempre desbordados», sentencia Manzano.