Renfe vuelve a cancelar sin avisar ocho trenes del Cercanías de la Costa Las cancelaciones se concentraron entre las 6.50 y las 13.20 horas. / Fernando González El Gobierno se olvida de la línea que une Málaga con Fuengirola, que ayer tuvo que anular los trayectos por la falta de maquinistas JUAN SOTO Miércoles, 14 junio 2017, 02:04

El Cercanías de la Costa, la línea más rentable de España en términos relativos, vive un particular calvario en forma de cancelaciones. Por segunda vez en menos de una semana, la falta de maquinistas obligó ayer anular sin previo aviso varios trenes entre Málaga y Fuengirola. Ytodo después de que el Gobierno se haya olvidado de garantizar las necesidades del servicio y cubrir las bajas y vacaciones.

Los usuarios de esta línea se encontraron ayer con que la compañía había suspendido ocho trayectos entre ambas localidades, muchos de ellos en hora punta. Entre las 6.50 y las 13.20 horas, fueron eliminados cuatro trenes en cada dirección, lo que afectó a numerosos residentes y turistas. Estas cancelaciones se suman a las 18 que se produjeron el viernes y a las 12 previstas para hoy.

El motivo de estas cancelaciones se encuentran en la falta de maquinistas que sufre la línea costera y que desde el sindicato Comisiones Obreras cifran en 15 personas. Explican que en la actualidad trabajan 36 maquinistas cuando la línea necesitaría a 46 trabajadores. Bartolomé Muñoz, secretario general de CC.OO. en Adif-Renfe estima que la plantilla tiene un déficit real de 15 personas, ya que cuatro de los trabajadores actuales ya deberían haberse jubilado y una quinta persona se está encargando de conducir cuando su ocupación real es la de formación. Lo peor de todo, confiesa, es que los problemas pueden repetirse a lo largo de todo el verano, ya que algunos trabajadores ya están de vacaciones. «Las cancelaciones afectan a la imagen de la Costa del Sol; se están cargando la gallina de los huevos de oro», advierte.

¿Habrá hoy nuevas cancelaciones en el Cercanías? Lo que ocurrirá hoy entre las estaciones de Málaga y Fuengirola es toda una incógnita para los viajeros de la línea C-1 de Cercanías. Desde los sindicatos Comisiones Obreras y CGT alertaron ayer de que se volverán a producir nuevas cancelaciones en la línea por la falta de maquinistas (al menos doce en ambas direcciones), pero desde la compañía aseguraron desconocer si habrá alguna anulación porque se trata de problemas puntuales que surgen en el momento. Desde Renfe informan que lo máximo que pueden hacer es informar de todos los cambios en su página web en cuanto se conocen, pero al cierre de esta edición no se había comunicado ninguna novedad. Si no se produce ninguna incidencia, el primer tren previsto para la jornada de hoy saldrá a las 5.20 horas desde la estación Málaga-Centro y llegará a Fuengirola a las 6.06 horas;mientras que el último tiene previsto salir a las 23.30 horas con llegada estimada a las 00.46.

Desde Renfe no son tan drásticos pero sí reconocen que la plantilla de Málaga está ajustada al máximo. Explican que en una época como la actual, con personal ya de descanso, cualquier baja o incidencia sólo se puede resolver con la cancelación de algunos viajes. «Esta situación no se produciría si hubiera un exceso de plantilla», reconocen. Sin embargo restan importancia a las anulaciones ya que la línea cuenta con 104 frecuencias diarias y el resto de servicios han seguido funcionando sin incidencias con una frecuencia de paso de 20 minutos.

Desde el sindicato CGT añaden un nuevo elemento a la ecuación:los sucesivos expedientes de regulación de empleo que han llevado a un déficit histórico de personal en todos los servicios, aunque la ciudadanía solo perciba la falta de maquinistas e interventores. En este sentido, desde el Sector Federal Ferroviario reclaman la convocatoria de una oferta de empleo público para cubrir todas las vacantes, tanto las vegetativas como las provocadas por los ERE, exigiendo la tasa de reposición 100%.

Trenes colapsados

La jornada de ayer se convirtió en una odisea para las miles de personas que se toparon con los trenes cancelados y llegaron tarde a sus puestos de trabajo o con el tiempo justo al aeropuerto. Sobre todo ocurrió en los servicios que circulaban a primera hora, ya que la falta de comunicación hizo imposible encontrar un plan de viaje alternativo a los usuarios y les obligó a recolocarse en los trenes que pasaban a continuación.

Según denunciaron los propios usuarios del servicio, el principal problema es que la empresa no informa de las cancelaciones con la suficiente antelación como para prever otro transporte alternativo. María Castro, una de la viajeras afectadas ayer, se mostraba resignada al recordar que no es la primera vez que ocurre. «No hay semana que no pase algo; el Cercanías va cada vez peor y lo sufrimos los que más lo necesitamos».

El pasado mes de mayo la empresa ya se vio obligada a cancelar cuatro trenes por la falta de maquinistas al coincidir varias bajas. Igualmente, en verano de 2014 también se vivieron numerosas jornada de cancelaciones por el mismo problema. En aquella ocasión, los sindicatos ya denunciaron que todo se debía a la reducción de personal.