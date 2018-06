Relatos premiados de la I edición del certamen Pablo Podadera sobre la donación de órganos Foto de familia con los premiados, autoridades y familiares. / Fran Acevedo En el certamen han participado más de un centenar de estudiantes de centros de la provincia de Málaga SUR Málaga Lunes, 4 junio 2018, 14:56

Entregados los premios de la primera edición del certamen literario Pablo Podadera a alumnos de Bachiller y de ESO. Estos son los relatos ganadores:

'La segunda oportunidad de la donación de órganos'. Por Carlotta Lorca

Un momento. Lapso de tiempo definido como conjunto de segundos o minutos, creando así un periodo abstracto de tiempo breve. Un momento. Puede ser la fina línea entre, la calma antes del caos; la vida después de la muerte.

El momento. El momento en el que el padre agacha la cabeza, y se pregunta en que habrá fallado, mientras recuerda aquellas tardes que paseaba con ella y en el que le dijo «ahora no puedo hija». El momento en el que la madre cae al suelo aturdida, tras una ola de dolor que le golpeó tan fuerte, que se queda sin aire; mientras que suelta un grito espeluznante que llena la sala. El momento en el que la hermana, que queda en silencio e inmóvil; tras recibir la noticia, pensando que aparecería ella por la puerta y que todo pasaría a ser un malentendido. El momento en el que el hermano, que le consume la ira, y golpea la pared una y otra vez mientras que se pregunta que pudiera haber hecho. El momento en el que la amiga, que es incapaz de ver un día sin ella, y decide acabar con todo….

Todo. Todo lo que pudo llegar a ser, cumplir y vivir. Todas las cosas que se le quedaron en aquella libreta, bajo el título de, «cosas por hacer». Todas las metas colgadas en aquella cuerda, esperando a ser alcanzadas. Todas aquellas palabras que se quedaron en la punta de la lengua… Las fiestas, las risas, los rincones por explorar, las personas por conocer, las lágrimas por derramar y los «te quiero» que se quedaron por decir. Todos se quedaron en el aquel baúl. Todas arrancadas de una chica, llena de vida, lista para comerse el mundo y arrasar con todo. Todo encerrado en aquel baúl, rodeado de vacío.

El vacío. El vacío que vino con las maletas hechas, aporreando la puerta, diciendo que se quedaría para siempre. Porque ella no está, y que no hay marcha atrás. Todos los recuerdos bombardeándonos, los buenos y los malos. Nuestra mente ahora perdida, sigue el bucle, donde nos acribillamos de preguntas, y exigencias… ¿Por qué no hiciste nada aquel día? ¿Por qué no le abrace y no le deje marchar, a lo mejor así…? Buscando mil y una razones para poder recriminarnos el hecho que todo fue nuestra culpa, porque lo es, ¿verdad? Solo nos queda el dolor como recordatorio de que donde ahora solo hay una oscuridad impenetrable, antes era el rincón lleno de vida de ella.

Ella. Ella tan especial y tan suya. Ella, la niña de nuestros ojos, la que vimos crecer ante nuestros. Ella que quería llegar a tocar el cielo. Ella que ya no está. Ella jamás podrá ver sus logros, que jamás podrá cumplir sus sueños, que jamás podremos oírla reír, o abrazarla por una última vez. Ella era un ser tan inocente, incapaz de hacer ningún mal. Ella pudo llegar a tanto, y nos quedamos sin poder verla llegar a la cima del mundo. Todo es tan injusto. ¿Por qué ella? ¿Por qué yo no, o porque no otro? Y es que al día de hoy somos incapaces de decirlo en voz alta, que se fue, que ya no está. Sin que se nos vaya la voz al hablar de ella, con un nudo en la garganta y con ganas de huir lejos, tan lejos que no nos acordemos ni de nuestro nombre. Intentamos recordar el último momento que la vimos, ¿le dijimos cuanto la queríamos? ¿y si se fue sin saberlo? Ella nunca sabrá lo grande que era. Y que íbamos a seguir cada uno de sus pasos, porque solo queríamos ser como ella… Por todo lo que pudimos hacer y no hicimos. Cuanto odio tenemos acumulado ahora.

Ahora. Ahora ella a dado vida. Dando una segunda oportunidad, a aquellos que sus vidas pendían de un hilo, como ella. Ella dijo que sí. Sí a la vida. Ahora, gracias a ella, familias no tendrán que perder a alguien. Porque, aunque ella se haya ido, sigue habiendo vida en ella…

¿Y tú? ¿Te apuntas?

'Una difícil decisión'. Por Rafael Manzano

A la vuelta del instituto, Alfonso entra en casa y se prepara para comer pero le extraña que su madre no haya llegado aún. En ese momento llega su tío para informarle que van a ir al hospital porque su madre ha sufrido un desmayo en el trabajo.

En el hospital ve a su padre muy triste, entonces sabe que algo grave había ocurrido. Se abrazan y le explica que por causa de una hemorragia su madre se encuentra en situación irreversible, al cabo de unos momentos viene el médico a informarles de la muerte cerebral de su madre y a solicitarles el permiso para la donación de órganos y tejidos.

Alfonso y su padre desconsolados se miran y saben que deben dar una respuesta en muy poco tiempo. Una vez solos Alfonso le pregunta a su padre si alguna vez habían hablado su madre y él sobre ese tema, el padre le responde que ese tipo de conversación siempre la eludían porque pensaban que por superstición podría traer mala suerte. Nunca pensaron en serio el dejar dicho qué hacer en unos momentos como estos.

Entonces recuerdan cómo su madre en cualquier situación siempre estaba dispuesta a ayudar, no le importaba sacrificar su tiempo libre para los demás. Como aquella vez donde teníamos planificada una excursión al campo y ella se tuvo que quedar para cuidar a los hijos de su amiga. Siempre lo hacía sin quejarse, con buen humor y además animando a todos. Por eso saben con certeza lo que hubiera decidido su madre. Sí a la donación.

El médico les cuenta que con esta decisión pueden salvar y mejorar la calidad de vida de al menos seis personas. Esto les consuela y saben que ella estaría orgullosa.

Alfonso y su padre acuerdan dejar por escrito que ellos también van a ser donantes. Quieren evitar que otras personas, llegado el momento, tengan que decidir por ellos.

'El viaje de un corazón'. Por Andres Guerrero

Todo empieza en un pueblo de Málaga. Con unos padres que sentían tal amor por su hijo que decidieron que su corazón siguiese latiendo e insuflando vida a un nuevo dueño, y aquí estoy, yo soy ese corazón y os voy a relatar las peripecias de mi viaje.

Yo soy un corazón de doce años, vivía dentro de un niño que jugaba saltaba y sobre todo le daba vida; hasta que un aciago día me vi obligado a abandonar mi cuerpo.

Como cada mañana nos dirigíamos al colegio con prisas, voy en el coche dando tumbos, mientras mi dueño ríe y canturrea con su madre. Un día más, normal, como otros, hasta que un golpe inesperado nos sacó de la carretera. Siento como el mundo se ralentiza, y en ese preciso instante supe que mi vida cambiaría para siempre. Me despierto en el hospital, están llevando a mi dueño y a mi en una camilla, no entiendo que ocurre, todos a mi alrededor tienen mucha prisa y están muy nerviosos, mientras yo noto que me voy consumiendo. De repente, alguien dijo:

-No le queda mucho, hay que llevarlo a su nuevo dueño en menos de cuatro horas. -El jet privado nos está esperando en el aeropuerto de Málaga. ¡No hay un minuto que perder!

Y allí estaba yo, en una pequeña nevera blanca con una gran cruz roja, nadando en una bolsa de líquido y rodeado de hielo. Nunca me había sentido tan frío, ni tan solo.

Fue un viaje silencioso y difícil, los pilotos estaban tensos y preocupados por llegar a su destino lo antes posible. Los médicos, concentrados en la inminente

operación. Y en general, se respiraba una sensación agridulce, triste, pero cargada de expectativas.

En cuanto llegamos al aeropuerto otra ambulancia vino a recogernos para llevarnos al hospital materno infantil. Habían transcurrido tres horas y media. Allí nos esperaba la niña donde me iba alojar.

¡¡¡La niña!!! ¿¿¿una niña???

¡¡¡No, no, no, no!!! ¡¡¡debe de haber un error!!! ¡¡¿Y mi fútbol, y mis canicas y las luchas con los compañeros?!!

Una vez llegamos: más nervios, más carreras por los pasillos del hospital hasta el quirófano, hasta que después de unas horas de complicada operación, volví a sentir el calor, la vida, el amor y la alegría de los que me rodeaban. Fue un final feliz. Efectivamente, mi nueva dueña era una niña, pero una niña a la que de repente, empezó a gustarle jugar a las canicas, al futbol, que antes aborrecía. Una niña que, con mi ayuda, viajaba en sueños a una ciudad desconocida y besaba a unos padres a quienes nunca había visto. Y así es como acaba esta historia de generosidad, profesionalidad y amor.

FIN

'Una historia que jamás olvidaré'. Por Andrés Cuenca (basada en hechos reales)

Mi padre, con tan solo con 42 años, cayó enfermo de una cirrosis hepática, que avanzaba rápidamente. La solución era un trasplante de hígado, de modo que lo pusieron en lista de espera después de muchas revisiones y pruebas.

Mi padre empeoraba por días: le costaba andar, perdía el apetito, el conocimiento, mi madre lo tenía que bañar y ayudarlo a vestirse, yo le tenía que abrir las botellas de agua…, pero lo peor eran las encefalopatías.

Recuerdo las navidades del 2015 como las más tristes de mi vida. Mi padre estaba siempre sentado en el sofá con la mirada perdida, ya casi ni hablaba, solo dormía. Yo tenía miedo porque veía cómo se apagaba y sabía que, si no llegaba el hígado a tiempo, se moriría. Esa Navidad fue muy dura para nosotros. Recuerdo a mi hermano pidiendo en el arbolito de navidad un hígado para nuestro padre. Jamás he llorado tanto de dolor e impotencia.

El día 12 de enero, lunes, a las 5 de la tarde, llamaron por teléfono a mi casa. Era el Hospital Carlos de Haya. Había fallecido un donante y su órgano venía en camino. Mi padre, que fue el que cogió el teléfono, gritaba de alegría y yo recuerdo que no podía dejar de llorar. Creo que el deseo de mi hermano se había cumplido.

Lo trasplantaron el día 13 y martes, por lo que ya no volvimos a ser supersticiosos en mi casa. Fue una operación de casi 9 horas. Mi padre entró en un estado crítico, pero resistió la operación.

Desde ese día, tenemos muy presente a ese ángel, que permitió que mi padre siguiera con nosotros. Él suele decir que ese ángel no murió, que una parte de él aún vive. Mi padre ha vuelto a ser él, está feliz, activo y como siempre, gruñón. Pero es mi padre y no lo cambiaría por nada en este mundo.

Hoy en día acude una vez al mes a terapia de trasplante, anima al que espera un órgano y está asustado, al igual que él cuando esperaba. Todas las semanas entrena a niños en el fútbol y cada mañana va al gimnasio y nos ayuda en las tareas del cole. Este es mi padre y jamás pararé de agradecer a nuestro ángel por haberle salvado la vida.