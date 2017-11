Los regantes de la Axarquía descartan por ahora movilizarse por las restricciones al subtropical Representantes de las comunidades de la comarca oriental se muestran «resignados» ante los recortes de los recursos procedentes del pantano de La Viñuela EUGENIO CABEZAS Jueves, 30 noviembre 2017, 00:32

Los regantes de la Axarquía no se van a movilizar, por ahora, en contra del recorte del 60% del agua asignada procedente del pantano de La Viñuela para sus cultivos subtropicales, principalmente mangos y aguacates; unas restricciones que entran en vigor a partir de mañana. El sector ha decidido seguir manteniendo reuniones de trabajo con las distintas administraciones para tratar de que se agilicen al máximo las obras de emergencia en marcha y los trámites administrativos pendientes para poder utilizar otros recursos alternativos, tanto de pozos como de aguas regeneradas de depuradoras.

Así lo acordaron ayer cerca de un centenar de integrantes de las 83 comunidades de regantes de la comarca oriental malagueña en una asamblea informativa que tuvo lugar en la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía. «Estamos resignados porque sabemos que del pantano no se pueden sacar más recursos para el campo si continúa sin llover, aunque no es justo que haya comunidades que sí nos ajustamos a lo que tenemos asignado legalmente y otras que no estén regularizadas», consideró José Carlos Gil, de Algarrobo.

La gran disparidad que presenta el sector, debido al boom de los últimos años, con centenares de nuevas hectáreas sembradas, ha llevado a que las comunidades se estén agrupando en una Junta Central de Usuarios, para actuar como único interlocutor válido ante las administraciones. El portavoz de este organismo, que está aún en tramitación, Alejandro Clavero, dijo que tienen previsto celebrar una nueva asamblea antes de que finalice el mes de diciembre para presentar los estatutos, y posteriormente entregárselos a las administraciones públicas. «Ahora mismo la pelota está en nuestro tejado, pero queremos culminarlo cuanto antes», afirmó.

La zona regable del Guaro (Axarquía) cuenta con 84 comunidades de regantes, de las que sólo 19 están constituidas, 10 cuentan con concesiones de agua otorgadas, 46 están aún en tramitación y nueve no han presentado ningún tipo de documentación, a pesar de los requerimientos de la Junta. En la reunión de ayer se desveló que en la Axarquía hay ya 13.000 hectáreas de subtropicales, de las que 8.000 están por debajo de la cota 140.

El sector confía en que las obras de emergencia y las aguas regeneradas palíen la situación

Según explicó el diputado provincial de Sostenibilidad, Francisco Delgado, que asistió a la reunión, la comarca necesita entre 60 y 70 hectómetros cúbicos al año. «Desde el Foro por el Agua vamos a plantear todas las obras necesarias para poder garantizar el futuro de un sector que es fundamental para la economía», dijo.