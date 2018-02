La Junta estudia reducir un 50% el agua para los riegos del Guadalhorce Los embalses del Guadalhorce almacenan 120 hm3. / S. Salas La medida, que podría entrar en vigor con la aprobación del decreto de sequía, dejará a la comarca con sólo 22 hectómetros cúbicos para regar AGUSTÍN PELÁEZ Lunes, 5 febrero 2018, 00:31

La preocupación entre los regantes del valle del Guadalhorce ante la posibilidad de sufrir fuertes restricciones, igual que está sucediendo en la Axarquía desde primeros de diciembre con un recorte del 60%, se acentúa cada día que pasa. Máxime cuando desde la Consejería de Medio Ambiente ya le han avanzado que están estudiando rebajar un 50% el volumen de agua destinado a regadío este año hidrológico en esta comarca, la mayor productora de cítricos de la provincia. De confirmarse la reducción, el Guadalhorce contará sólo con un volumen de 22 hectómetros cúbicos para el riego, frente a los 42 que tiene asignados. Al menos, así lo ha confirmado el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Málaga, Adolfo Moreno Carrera.

Totalán, Moclinejo, Macharaviaya, Rincón y parte de Vélez reciben agua de Emasa Con el objetivo de reservar los cada vez más escasos recursos hídricos que hay en el embalse de La Viñuela, la empresa municipal de Aguas de Málaga, Emasa, está abasteciendo desde hace varias semanas a los pueblos de Totalán, Moclinejo, Macharaviaya y la parte occidente de Vélez-Málaga, además de Rincón de la Victoria. Los trasvases desde la capital se iniciaron en la primera quincena de enero con el envío inicial de unos 100 litros por segundo, cantidad que se ha incrementado hasta llegar a alcanzar los 300 litros por segundo en momentos puntuales. El trasvase ha llegado hasta la localidad veleña de Almayate. Emasa utiliza para ello un bombeo realizado en la sequía de 2005.

En el pasado año hidrológico (1 de octubre de 2016 a 30 de septiembre de 2017) el sistema del Guadalhorce, conformado por los embalses de Guadalteba, Guadalhorce y Conde de Guadalhorce, destinó para la campaña de riego 32 hectómetros cúbicos, lo que supuso un ahorro por parte de los propios agricultores de 10 hectómetros cúbicos. El sistema destinó al abastecimiento de Málaga cerca de 50 hectómetros cúbicos en el mismo periodo.

El delegado territorial se ha mostrado convencido de que la agricultura del valle del Guadalhorce no se va a ver a afectada. Sin embargo, para el secretario de la Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema), Juan Antonio Aguilar, la medida va a suponer un importe varapalo para el sector. «Se nos pide a los agricultores que nos apretemos el cinturón, pero no se toma ninguna medida para que el sector servicios también ahorren agua. No puede ser que se les restrinja el agua al campo y el turismo siga actuando como si la sequía no fuese con ellos», ha lamentado Aguilar.

La campaña de riego en el Guadalhorce tiene lugar de mayo a septiembre, aunque el último año se prolongó hasta la primer quince de octubre. Según Adolfo Moreno, su departamento se ha comprometido a reunir en marco al comité de gestión del sistema para valorar la situación y determinar si es posible o no aumentar la dotación para regadío.

Moreno ha avanzado que atendiendo a las precipitaciones registradas en los que va de año hidrológico la situación no es halagüeña. Actualmente, los embalses del Guadalhorce almacena sólo 120 hectómetros cúbicos, con el agravante de la alta salinidad del agua de la presa del Guadalhorce.

Por lo que se refiere a las reservas de la provincia, estas se elevan a 207,7 hectómetros cúbicos, frente a 291,5 en el mismo periodo de hace año. A la difícil situación por la que atraviesan Axarquía y Guadalhorce se une ahora la Costa del Sol occidental, toda vez que La Concepción se encuentra al 51% de su capacidad con 37 hectómetros cúbicos, cuando lo normal en está época del año es que este al cien por cien.

La Viñuela, con sólo 36 hectómetros cúbicos, está al 21,8%. Esto significa que dista sólo 21 hectómetros cúbicos de su mínimo histórico, los 15,6 hectómetros cúbicos (9% de su capacidad) que alcanzó el 30 de octubre de 2008. La zona oriental malagueña consumió del pantano el pasado año hidrológico 12,7 hectómetros cúbicos. Moreno ha manifestado que la Consejería de Medio Ambiente sigue trabajando en la redacción del Decreto de Sequía.