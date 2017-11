El redactor de SUR Juan Cano, Premio Ciudad de Málaga por un reportaje sobre La Palmilla Iñaki Gabilondo, recibirá el galardón por su trayectoria, 'The New York Times', por la proyección de Málaga como destino; Esperanza Codina y Manuel Bellido reciben menciones especiales SUR Málaga Martes, 28 noviembre 2017, 13:42

El periodista de SUR Juan Cano (Almería, 1978) ha sido galardonado con el Premio Ciudad de Málaga por sureportaje ‘La Palmilla, laboratorio de convivencia’, publicado el 6 de noviembre de 2016. Recibe el premio en la categoría “trabajos periodísticos tendentes a valorar el desarrollo de las líneas estratégicas de Málaga”. Juan Cano se incorporó a SUR en 2003 y donde actualmente se ocupa de la información de sucesos.

El galardón por su trayectoria profesional, ha recaído, a propuesta de la Asociación de la Prensa y la demarcación territorial del Colegio de Periodistas de Andalucía. en el periodista Iñaki Gabilondo

Gabilondo, licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, inició su carrera en Radio Popular (COPE), donde llegó a la dirección de la emisora de San Sebastián con 27 años. En 1969 pasó a dirigir Radio San Sebastián (SER); dos años más tarde, fue nombrado director de la SER en Sevilla. En 1978 se incorporó a la redacción central de la SER en Madrid para ponerse al frente de ‘Hora 25’ y dirigir, más tarde, los Servicios Informativos de la cadena. Recién iniciada su etapa como director de Informativos de TVE, vivió el golpe de Estado del 23-F (1981) poniéndose ante las cámaras. Tras su salida de TVE debido a las tensiones políticas de la época, fue director general de Radio Televisión 16.

En 1983 regresó a la SER, donde dirigió y presentó ‘Aquí la SER’, ‘Matinal SER’, ‘Pido la palabra’, y ‘Onda Media’. En septiembre de 1986 se hizo cargo de ‘Hoy por hoy’ en la que fue la etapa más extensa y fructífera de su trayectoria, compaginada con la presentación de varios programas televisivos. En 2005, tras casi 19 años ininterrumpidos en el programa líder de la radio española, pasa a presentar el informativo ‘Noticias Cuatro’. Desde 2011 mantiene el videoblog ‘La Voz de Iñaki’ en la SER y ‘El País’ y presenta en #0 (Movistar+) ‘Cuando ya no esté. El mundo dentro de 25 años’, programa por el que ha obtenido el III Premio de Periodismo Científico Concha García Campoy.

Proyección de Málaga y menciones especiales

En la categoría “trabajos periodísticos tendentes a reforzar la proyección de Málaga”, a propuesta del Área de Comunicación del Ayuntamiento, se ha hecho con el galardón el diario estadounidense ‘The New York Times’ (fundado en 1851 y considerado el periódico más influyente del mundo) por ocuparse de Málaga tres veces en un periodo de siete meses durante el año pasado: el 7 de enero incluyó a la ciudad en ‘52 places to go in 2016’; el 25 de mayo le dedicó el artículo ‘A Guide to the Ancient, Now Thriving, City Where Picasso Was Born’; y el 17 de agosto publicó la pieza ‘A Cultural Hub Takes Form in Málaga’.

El jurado, que se reunió ayer en la sala de prensa del Ayuntamiento de Málaga y adoptó todas sus decisiones por unanimidad, concedió dos menciones especiales: la primera, en la categoría de líneas estratégicas, a Esperanza Codina (Almería, 1975) por el reportaje ‘El pescador de neuronas’, contraportada de ‘El País’ el 3 de febrero de 2016; la segunda, en la categoría de proyección de Málaga, a Manuel Bellido (Montilla, 1959) por la programación especial con motivo del 19 Festival de Málaga. Cine en Español emitida en Canal Sur Televisión (ATV) entre el 25 de abril y el 1 de mayo de 2016 a las 23.15h.

Los Premios de Periodismo Ciudad de Málaga se crearon en 2009 a partir de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Asociación de la Prensa, entonces presidida por Andrés García Maldonado. En sus siete anteriores ediciones resultaron galardonados Antonio Javier López (2010), Miguel Ferrary (2011), Eva Díaz e Ione Albizu (2012), Ángel Recio (2013), José Antonio Sau y Juan Jesús García Vivas (2014), Agustín Rivera, M. Ángeles González e Ignacio Lillo (2015) y Matías Prats, Esther Luque e Isabel Ladrón de Guevara y José Luis Picón (2016).

En esta octava edición, a la que se han presentado o propuesto un total de 15 candidaturas, las distinciones conllevan una dotación económica que suma 10.000 euros: 5.000 para trayectoria y 2.500, respectivamente, para líneas estratégicas y proyección de la ciudad. Además de estas cantidades, aportadas por el Ayuntamiento, la Fundación Unicaja, a partir de un convenio de colaboración suscrito con la Asociación de la Prensa, contribuye con 3.000 euros que se destinan, entre otros fines, a sufragar los trofeos y diplomas.

El jurado lo han formado el director general de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga, Jesús Espino, quien actuó como presidente por delegación del alcalde, Francisco de la Torre; el presidente de la Asociación de la Prensa y de la demarcación territorial del Colegio de Periodistas de Andalucía, Rafael Salas, que ejerció como secretario; la directora del Departamento de Periodismo de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad de Málaga, Bella Palomo; la responsable de Comunicación, Publicidad y Relaciones Externas de la Fundación Bancaria Unicaja, Cristina Rico; la redactora de RNE Teresa Santos; y el periodista y técnico del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga Jesús Heredia.