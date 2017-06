El SAS reconoce el contagio de la hepatitis C en un paciente fallecido en Carlos Haya El enfermo fue hospitalizado a causa de un cáncer hematológico y fue sometido a un trasplante alogénico de médula ósea ÁNGEL ESCALERA Málaga Jueves, 29 junio 2017, 00:27

El SAS ha emitido una resolución en la que reconoce que un paciente, que falleció en el Hospital Regional Carlos Haya en 2013 de una neumonía, se contagió en el centro hospitalario del virus de la hepatitis C, por lo que acuerda indemnizar a sus familiares con 4.000 euros, según se dice en un comunicado difundido ayer por la Asociación El Defensor del Paciente. El caso lo ha llevado el letrado Francisco Damián Vázquez. El enfermo fue hospitalizado a causa de un síndrome mielodisplásico (cáncer hematológico) y fue sometido a un trasplante alogénico de médula ósea.

En la nota de El Defensor del Paciente se indica que no se cumplieron con las medidas tendentes a evitar el riesgo de aparición de dicha infección y prevenir la transmisión del virus de la hepatitis C, lo que provocó un agravamiento de la enfermedad de base. En el comunicado se dice que fueron tres los enfermos que se contagiaron en Carlos Haya de ese virus. El SAS niega que la causa del fallecimiento del paciente guardase relación con la hepatitis C.