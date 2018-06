El PP reclama a la Junta que lleve el metro al PTA como pidió el Parlamento andaluz Marmolejo cree que la prolongación del Cercanías no es la mejor solución a los problemas de movilidad IGNACIO LILLO Málaga Jueves, 7 junio 2018, 14:52

El PP hace bandera de la prolongación del metro hasta el Parque Tecnológico. El vicesecretario de Organización del PP de Málaga, Manuel Marmolejo, acompañado por la concejala de Movilidad y del distrito de Campanillas, Elvira Maeso, ha reclamado hoy a la Consejería de Fomento de la Junta que plantee ya esta línea, dentro de la campaña de «estacazos» que la formación ha lanzado para poner de relieve los incumplimientos del Gobierno andaluz con la provincia.

«Ya va siendo hora de que el PSOE al frente del Gobierno andaluz cumpla con lo que dictamina la Cámara andaluza, algo que debería ser básico en democracia», ha reprochado el también senador, que ha recordado que en diciembre de 2015 se aprobó una Proposición No de Ley del PP en la que se acordaba que el Gobierno andaluz llevaría a cabo los estudios de ampliación del metro hasta el PTA en el primer semestre de 2016. A su juicio, lo único que ha hecho el PSOE para no asumir este compromiso es echar balones fuera y pedir al Gobierno central que solucionara esta situación con la extensión del Cercanías al complejo tecnológico, algo que el anterior equipo del Ministerio de Fomento, del PP, rechazó. De hecho, Marmolejo reconoce que su formación no cree que sea la solución idónea.

«No es lógico es que cada día laborable más de 15.000 trabajadores se encuentren con un atasco monumental para poder llegar a sus puestos de trabajo», ha criticado Marmolejo, que ha recordado que en los planteamientos iniciales del metro de Málaga sí se contemplaba que la línea 1 llegara hasta el PTA. «El problema es que el PSOE decidió unilateralmente prescindir de esta extensión, a pesar de que la solución más sencilla sería prolongar la línea desde Andalucía Tech hasta la tecnópolis».

El líder de los 'populares' ha lamentado que Ciudadanos no apoyara la enmienda a los presupuestos de la Junta que presentó su formación, para que se empezara a trabajar en la llegada del metro al PTA, «por lo que también son cómplices de este incumplimiento, digan lo que digan después en Málaga».