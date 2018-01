Así se recibirá a los Reyes Magos en los distritos de Málaga Entre las múltiples actividades destacan fiestas, pasacalles y cabalgatas SUR Miércoles, 3 enero 2018, 15:04

Los 11 distritos de Málaga reciben estos días a los Reyes Magos de Oriente con múltiples actividades, entre las que destacan fiestas, pasacalles y cabalgatas. Los principales actos son:

CENTRO

Hoy, 3 de enero, a las 18:00 horas, tendrá lugar la actividad de llegada de los Reyes Magos a la explanada del Santuario de la Victoria, a partir de las 18.00 horas, organizado por la A. V.V. Victoriana de Capuchinos y de la Fuente junto a la cofradía del Amor y la Caridad.

Y ya el 5 de enero, con recorrido por el Centro, la Cabalgata de Reyes 2018, en la que participarán un total de 14 carrozas.

ESTE

El día 4 de enero, de 17.30 a 19.30 horas, se desarrollará la cabalgata de Reyes en este distrito. Saldrá de la Pl. Virgen Milagrosa, prosiguiendo por calle Quitapenas, Pl. Padre Ciganda, Mar, Miguel Moya, C.A. Carrillo, Av. Pío Baroja, y finalizando en el patio del CEIP Valle Inclán.

Allí habrá una fiesta, recogida de cartas, globofexia y cañón de nieve, entre otros actos (de 19.30 a 20.30 h).

CIUDAD JARDÍN

El día 4 de enero, entre las 16.00 y las 18.00 horas, se celebra en el distrito número 3 de Málaga, Ciudad Jardín, la fiesta de bienvenida a los Reyes Magos de Oriente en el Parque de La Alegría.

Esta cita ofrecerá a todos los niños y niñas y sus familiares diversas actividades y juegos que se han preparado con motivo de este evento, amenizados además con música ambiente de Navidad.

Los más pequeños de la casa podrán participar en una Gymkana familiar, en los talleres infantiles en los que podrán escribir sus cartas a los Reyes Magos, hacer figuritas y motivos navideños o fabricar sus propios juguetes en las carpas que se han instalado en el parque. Un photocall con los Reyes Magos de Oriente, la entrega de las cartas, castillos hinchables y multitud de juegos completarán este evento navideño dedicado a los niños en Ciudad Jardín.

BAILÉN-MIRAFLORES

Se celebrará el tradicional pasacalle de Reyes Magos, el jueves, 4 de enero, de 17.30 horas a 20.00 horas, en el que Sus Majestades repartirán más de 6.000 kilos de caramelos sin gluten. El itinerario es el siguiente: calle Ibrahim; c/ Juan Antonio Tercero; avenida Nuestra Señora de los Clarines; c/ Miraclaveles; Plaza de la Iglesia; Plaza de Miraflores; avda. Miraflores de los Ángeles; Rotonda Suárez; c/ Albacete; c/ Martínez de la Rosa; c/ Barón de Les; c/ Cabas Galván; avda. Nuestra Señora de los Clarines; y llegada al CEIP Gibraljaire. Con la presencia de sus majestades los Reyes Magos y la participación de los colectivos, habrá música y animación a lo largo de todo el desfile.

PALMA PALMILLA

El día 4 se llevará a cabo la Fiesta Paje Real y Gran fiesta infantil en el Parque Manuel Navarrete, de 12:00 a 19:00 horas. El mismo día, también se celebra otra fiesta en la Plaza de La Roca, de 11.00 a 13.00 horas. Los que lo deseen se pueden sumar a partir de ese momento a la fiesta en el Parque Manuel Navarrete, que se prolonga hasta las 19.00 horas.

CRUZ DE HUMILLADERO

La Cabalgata del Distrito de Cruz de Humilladero se celebrará el 4 de enero a partir de las 17.00 horas. En el cortejo participarán más de 1.000 personas, de los cuales 400 son niños y niñas. Los Reyes Magos repartirán 5.800 kilos de caramelos, que este año incluirán también caramelos sin gluten y sin azúcar. Sus majestades llegarán en helicóptero al Colegio Público Doctor Fleming, representados por Jorge González, director del Hotel Málaga Palacio (Melchor); Mario Henrique Almeida de la A.VV García Grana (Gaspar); y Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías (Baltasar), asignado por la Cofradía Humildad y Paciencia.

Esta Cabalgata, que llega a su décimo octava edición, es posible gracias a la colaboración de diversos colectivos, empresas, comercios y entidades del distrito. Se desarrollará con el siguiente itinerario: C/ Fernández Fermina, Conde de Guadalhorce, Cruz del Humilladero, Camino de San Rafael, C/ Alfambra, C/ La Unión, C/ Antonio Luis Carrión, Paseo de los Tilos, Cruz del Humilladero, Conde de Guadalhorce. A las 18.30 horas será la Recepción Real en C/ Conde de Guadalhorce (Explanada Mercadillo).

Y el 6 de enero tendrá lugar, a las 18.0 horas, la merienda del día de Reyes en Peña Los Penosos c/ Jose Mª Jacquard s/n.

CARRETERA DE CÁDIZ

El día 4 de enero celebra la Gran Fiesta de Los Reyes Magos. En el Parque del Oeste, durante 4 horas (de 11:00h a 15:00h), los más pequeños tienen una cita en este parque para disfrutar de 5 castillos hinchables (3 para niños de 3 a 8 años y 2 para niños de 8 a 14) y diferentes actividades, como talleres de pinta caras, de globoflexia,” con globos de helio o de colorear la carta de los Reyes Magos. También podrán disfrutar de una pista de hielo nevada artificial, pompas gigantes y tatuajes de henna.

Previamente tendrá lugar el pasacalle de Reyes Magos organizada por la A.VV La Paz, con salida a las 10.30 horas desde la calle Júcar, finalizando a las 11.30 horas en el Parque del Oeste, con el siguiente recorrido: calles Júcar, Haydn, Schubert, Juan Sebastián Bach, Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, Beethoven, giro a la izquierda y paralela avda. Velázquez, giro a la izquierda c/ Brahms, cruce a la plaza Juan Ruiz, giro a la izquierda, Realenga de San Luis y entrada al parque del Oeste por la puerta principal.

CHURRIANA

El día 4, el Cartero Real llegará a varios centros ciudadanos, como el de San Julián, de 17.00 a 20.00h, con una merienda ofrecida por la A. VV. La Loma de San Julián; y a la sede de la A. VV. Almar, de 17.00 a 20.00 h., con merienda ofrecida por dicha entidad. Asimismo, la Plaza del Mirador recibirá también la visita del cartero real, de 17.00 a 20.00 horas, con la colaboración de la Hermandad Romera de San Isidro Labrador.

El 5 de enero tendrá lugar el pasacalle de Reyes Magos, a partir de las 17.30 horas, con salida desde la zona de aparcamientos. Recorrido por la calles Teresa Blasco, Torremolinos, avda. San Javier, Enrique Van Dulken, Monsálvez (donde habrá un belén viviente), Vega y plaza de la Inmaculada. Al finalizar el itinerario, habrá una gran chocolatada infantil.

CAMPANILLAS

El día 4 de enero llega el cartero real para recoger las cartas de los niños y niñas del distrito, organizado por la asociación cultural El Carmen, en el centro cultural Beltrán Lucena, de 17.00 a 19.00 horas; y se celebrará un taller infantil a cargo de Animación Malacitana.

El pasacalles de los Reyes Magos organizado por la Junta de Distrito tendrá lugar el 5 de enero, a partir de las 17.30 horas. Comienza en calle Matisse, sigue por José Calderón, hasta llegar a calle Israel, después pasará por Ramírez Arcas y finalmente llega a la plaza de la Junta de Distrito.

Al final del trayecto los Reyes obsequiaran a los niños asistentes con un regalo.

PUERTO DE LA TORRE

Los días 3 y 4 de enero habrá actividades en torno a la festividad de los Reyes Magos.

El día 3, a partir de las 16.00 horas, se celebra una cabalgata de sus Majestades los Reyes Magos organizada por la Junta Municipal de Distrito y cuenta con la colaboración de colectivos y asociaciones; así como colegios y ampas. Se repartirán 2.500 kg de caramelos. El pasacalle elegido hace tributo a los personajes Disney y contará con un cañón de nieve durante todo el recorrido. Podremos disfrutar además de una suelta de globos.

Sus majestades estrenarán trajes elaborados por la Asociación de Mujeres Azucena. La salida tendrá lugar desde Lope de Rueda junto al Colegio Europa y recorrerá el distrito hasta Lope de vega con Manuel Barbadillo.

El día 4, a las 17.00 horas, los carteros reales recogerán las misivas de los niños con sus peticiones a los Reyes Magos, en la Asociación Virgen del Carmen, en la Junta de los Caminos, y también en la sede de las asociaciones de vecinos El Saneamiento (en el Tomillar, junto al Centro de Servicios Sociales Comunitarios), y de la Rappa Cabello (en la barriada Hacienda Cabello).

TEATINOS-UNIVERSIDAD

El día 4 enero, de 17.00 a 20.00 horas, se celebra la visita del paje real, organizado por la A.VV de Parque Teatinos, en el C.C Teatinos, c/ Mesonero Romanos, 11. Asimismo, habrá, a las 17.30 horas, la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos, organizada por Afibroma, con salida desde C.C Parque de la Laguna.

El 5 de enero, a las 17.00 horas, visita de los Reyes Magos, organizado por la peña CDR Finca la Palma en su sede. Y a las 17.30 horas, se desarrolla la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos, organizada por A.VV Hanuca, con salida desde el C.C Félix Ariza, c/ La Sonata, 2.

Y el 6 de enero, de 11.00 a 13.00 horas, se realizará la cabalgata de sus majestades los Reyes Magos organizada por la A.VV Cortijo Alto Alameda, con salida desde la Parroquia San Ramón Nonato.