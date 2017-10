El PP rechaza rebajar los requisitos económicos para acceder a las ayudas del IBI en Málaga Ayuntamiento de Málaga (archivo). / Fernando González El voto de calidad del equipo de gobierno veta la enmienda del PSOE en la que se pedía dividir los ingresos entre todos los miembros de la familia en lugar de sumarlos FRANCISCO JIMÉNEZ Málaga Lunes, 23 octubre 2017, 12:07

El equipo de gobierno del PP ha logrado sacar adelante la modificación del reglamento de ayudas al IBI en las que la principal novedad es que se mantendrá ‘sine die’ la bonificación del 50% en el recibo a las viviendas transmitidas por fallecimiento del propietario entre 2013 y 2014. Lo que no ha prosperado en la comisión plenaria de Economía celebrada este lunes ha sido el paquete de enmiendas presentadas por PSOE y el edil no adscrito Juan José Espinosa pidiendo una reforma del reglamento para hacer estas bonificaciones más progresivas, de forma que la cuantía varíe en función del valor catastral del inmueble, se rebaje el requisito económico para acceder a estas ayudas o corregir la exigencia de la convivencia en ese domicilio. Primero porque la práctica totalidad de las cuestiones ni siquiera se han sometido a votación en virtud de un informe de la Secretaría General en el que argumenta que lo que se votaba hoy era la modificación del reglamento y, por tanto, lo único enmendable serían los cambios introducidos, no el documento en su totalidad.

Y segundo porque la única propuesta que podía votarse, la del PSOE que pedía que a la hora de tenerse en cuenta los ingresos familiares se aplique un promedio ‘per capita’ en lugar de la suma de todos para valorar si supera el tope fijado en 1,7 veces el IPREM (914 euros mensuales) ha sido tumbada con el voto de calidad del presidente de la comisión, el concejal de Economía Carlos Conde, después de que la abstención de Ciudadanos dejara un empate entre el PP y el bloque de izquierdas. Rechazadas las enmiendas, Finalmente la modificación del reglamento se ha aprobado con el apoyo de todos los concejales salvo los del PSOE y Espinosa, que se han abstenido. Durante el debate, Conde ha destacado que este año han sido 6.782 los hogares que se han beneficiado de esta rebaja del 50% en el recibo del IBI que se aplica a familias numerosas, pensionistas, discapacitados y vecinos con menos recursos económicos.

En lo que sí que ha habido unanimidad ha sido a la hora de potenciar turísticamente la pasarela-mirador de la Alcazaba, que se ha abierto al público recientemente después de siete años construida. La propuesta, que parte de Ciudadanos, contempla la señalización de los accesos en los que se incluyan los horarios de apertura y cierre, la instalación de papeleras, el refuerzo del vallado existente en la zona colindante con el Teatro Romano e incorporar esta pasarela en los soportes promocionales de la ciudad.

Por otra parte, el PSOE ha vuelto a llevar una propuesta a favor del comercio ambulante, que ha contado con el respaldo del resto de grupos y que consiste en reforzar el servicio de inspección de vía pública, potenciar la coordinación entre inspectores y Policía Local y mejorar la limpieza de las zonas donde se instalan los mercadillos. También se ha aprobado por unanimidad una moción del PSOE de apoyo al sector caprino, que en la ciudad desarrollan un centenar de explotaciones ganaderas (1.400 en la provincia), que además se materializará en la constitución de una mesa de trabajo en el que estén presentes todas las administraciones competentes (Junta y ayuntamientos) encaminada a mejorar los procedimientos administrativos para la apertura de nuevas instalaciones.