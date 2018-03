Rebajan a 18 años la petición de pena para el acusado de matar al novio de su hermana Vista de la zona en la que tuvo lugar el suceso. :: sur La Fiscalía de Málaga solicitó inicialmente que el procesado fuese condenado a 22 años de prisión por estos hechos SUR MÁLAGA. Viernes, 16 marzo 2018, 00:11

La Fiscalía de Málaga ha rebajado de 22 a 18 años la petición de pena de prisión para el hombre acusado de matar a otro, que era la pareja de su hermana, en la localidad malagueña de Benalmádena. Los miembros del jurado popular recibieron ayer el objeto del veredicto para empezar a deliberar.

El juicio comenzó el pasado lunes en la Audiencia de Málaga. Los hechos sucedieron en febrero de 2016 cuando, según la acusación, la hermana del acusado no estaba en la casa, pero sí las dos niñas, y el procesado «se abalanzó de forma repentina y por la espalda» sobre la víctima.

Así, según el ministerio público, el procesado «atacó violentamente» y propinó al otro hombre «varios puñetazos en el rostro y numerosas puñaladas en el cuerpo» con un cuchillo, produciéndole 13 contusiones y 21 heridas, de las que cinco eran muy graves, sobre todo una en el corazón, «que resultó mortal».

Tenencia de armas

La fiscal ha retirado la acusación por el delito de tenencia ilícita de armas y mantiene el de asesinato, pero estima que se debe aplicar la circunstancia atenuante de confesión, por lo que la petición de pena la rebaja a los 18 años de prisión.

La defensa, por su parte, considera que hubo una pelea previa entre ambos y que no se trata de un asesinato sino de un homicidio, pidiendo la absolución por aplicación de la eximente de trastorno mental. Alternativamente, solicita que se aplique dicha circunstancia como atenuante, además de la de confesión y la de drogadicción.

El acusado dijo en el juicio no recordar cómo ocurrieron los hechos, pero sí que tuvo una discusión «fuerte» con la víctima porque estaba «hablando mal y se puso chulo». «Luego, me dio lo que me dio y no recuerdo, me quedé totalmente bloqueado», señaló, indicando que tuvo dos ingresos por problemas psíquicos.