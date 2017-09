Cosas de la Ciudad Ratas en la casa: ¿Una visita evitable? La rata agazapada debajo del escritorio. / SUR Vecinos de la calle Diego de Vergara advierten al Ayuntamiento de la presencia de roedores en la zona JOSÉ MANUEL ALDAY Málaga Sábado, 16 septiembre 2017, 11:26

Pocas cosas pueden ser más desagradables que ver una rata en la calle. Ya no digamos si ésta aparece en nuestra casa. Eso es lo que le ha sucedido a una familia que habita en la calle Diego de Vergara, 10, después de haber avisado casi quince días antes al Ayuntamiento de la presencia de los roedores por aquella zona, por lo que les cabe la duda de si esa visita pudo haber sido evitable. «Hace dos semanas llamamos al teléfono 900 900 000 pidiendo urgentemente la desratización de la zona donde vivimos, pues veíamos ratas por las calles Diego de Vergara, Pelayo y especialmente Antonio Jiménez Ruiz», dice María Isabel Pinzón Barceló. Unos roedores que afirma «cruzaban de un lado a otro las calles y algunas acababan siendo atropelladas». Incluso la barrendera de la zona les comentó que ella también llevaba tiempo viendo ratas por la zona. «Hasta amigos nuestros que las vieron llamaron también al 900 900 000 pero hicieron caso omiso», señala.

Así hasta que el miércoles pasado por la noche uno de sus hijos se encontró con la desagradable sorpresa de que en su dormitorio, situado en una segunda planta, había una rata escondida bajo la mesa de su escritorio. «Fue horroroso, la conseguimos matar como pudimos entre toda la familia con palos etc...», dice esta mujer con el susto y el asco metido aún en el cuerpo. Y se queja de que después del mal rato pasado, «llamamos a Limasa para que vinieran a recoger el cadáver y se negaron».

«Es increíble que en pleno centro de la ciudad, habiendo avisado con antelación no hayan desratizado», afirma indignada. «¿Qué puede hacer un malagueño en ésta situación?», se pregunta. «Habíamos llamado y avisado tanto nosotros como otros vecinos, tenemos los números de referencia, pero fue para nada... Al final ratas entrando en las viviendas situadas en una segunda planta ocasionando un gran susto y pánico y pasándolo mal toda una noche por culpa de la mala gestión de la empresa de limpieza que tenemos los malagueños», concluye esta mujer que dice que quiere hacer pública su denuncia «para que no vuelva a ocurrir en otros hogares, y para que se controle y no se extienda más esta plaga de ratas en la zona».

El Ayuntamiento mantiene que el servicio de atención ante este tipo de requerimientos mediante llamadas al teléfono gratuito 900 900 000, tiene un tiempo medio de respuesta de un día y medio, pero a la vista de esta queja no parece que este haya sido el caso. También informa de que se puede solicitar una intervención de este tipo a través del sistema de gestión de incidencias en la vía pública Gecor (www.saic.malaga.eu), por escrito o en persona en cualquier junta de distrito.

Jerez Perchet: un muro que amenaza con desplomarse

Muro en malas condiciones.

En la calle Jerez Perchet, en el distrito de Ciudad Jardín, hay un muro que no está en muy buenas condiciones y que los vecinos de la zona temen pueda desplomarse en cualquier momento.

«El muro en cuestión presenta grietas y está en un lugar por donde pasan a diario muchas personas, entre ellos estudiantes de los centros de enseñanza que hay por la zona, por lo que sería conveniente que se reforzara de alguna manera antes de que se pueda producir algún desprendimiento que acabe alcanzando a alguien», dice un vecino de la zona que envía varias fotografías.