Una rampa pendiente de hacer

El callejón Cinco Minutos es un pequeño pasaje situado en Pedregalejo cuyos vecinos solicitaron al Ayuntamiento hace unos meses sustituir unos escalones que hay en ese lugar por una rampa para que las personas que viven allí tengan mejor accesibilidad. En octubre pasado recogíamos en estas mismas páginas la petición de uno de sus vecinos, Juan Carlos Bueno, quien pedía que se hiciera la rampa «por la necesidad de las personas mayores como mi madre, que va ser operada de cadera en los próximos días y que de continuar con esta situación, va a ser imposible que salga a la calle y pueda hacer una vida normal como cualquier persona». Agregaba este ciudadano que «al igual que han arreglado diferentes calles de Pedregalejo eliminado barreras arquitectónicas, pido por favor, que no se olviden de que en la calle Callejón Cinco Minutos viven personas mayores al que sería más agradable y sencillo el facilitarle la vida».

A raíz de aquella reclamación, los responsables municipales del distrito Este tomaron nota de la petición y visitaron la zona para conocer de primera mano la reivindicación realizada por este ciudadano. Sin embargo, Juan Carlos Bueno se queja de que han pasado ya casi cinco meses del último contacto con los responsables municipales y señala que aquello sigue igual. «Mis padres han fallecido en este tiempo y aún existen vecinos en silla de ruedas aquí, por lo que es inhumano y indignante que sigamos en esta situación», dice. «A mi madre le costaba horrores subir y bajar los escalones..., imaginaos con el carro de la compra una señora de 82 años de edad», dice.

Actuación prevista

Desde el Ayuntamiento han informado de que la construcción de una rampa en la zona está programada, pero han señalado que la actuación no se ha podido realizar hasta el momento debido a que debe cumplir los plazos administrativos preceptivos.

Agregaron, además, que la actuación no es posible justificarla como de urgencia al tratarse de una situación que lleva así al menos 25 años, por lo que el trámite de la actuación es el ordinario como el resto de obras que se realizan en otros puntos de la ciudad, por lo que se ejecutará en cuanto se cumplan los plazos administrativos.

Calle Olmos.

Cerrado de Calderón: Calle Parque se queda sin contenedores

Un vecino de Cerrado de Calderón, Rafael Gálvez, dice que desde hace una semana el servicio de recogida basura ha dejado sin este servicio a los vecinos de la calle Parque. «Primero retiraron los contenedores, que estaban en el nº 16, para llevarlos al principio de la calle, aludiendo que el camión tenía que entrar marcha atrás, ya que la calle no tiene salida, y ahora aluden que por seguridad vial, deciden no entrar al principio y obligan a los vecinos a recorrer entre 600 metros a mil metros, entre ida y vuelta, para tirar la basura». «Para colmo esta calle está considerada por el Ayuntamiento como de primera, y por ende pagamos impuestos de primera. Por ello todos los vecinos deberíamos declararnos insumisos y no pagar impuestos a este Ayuntamiento, ya que no nos atiende», concluye, y envía una fotografía del cartel colocado por el Ayuntamiento para informar del cambio de ubicación de los contenedores.