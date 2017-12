IU quiere sentenciar la avenida Carlos Haya y pide ahora que sea Camino de Antequera

A IU-Málaga para la Gente se le quedó la espinita clavada de que la moción que consiguieron aprobar en la pasada comisión de Derechos Sociales y Cultura para cambiarle el nombre a la avenida Carlos Haya por el de 4 de diciembre de 1977 –una votación no exenta de polémica y de despistes de varios partidos, concretamente del PP, el PSOE y Málaga Ahora, que no sabían que habían apoyado– finalmente el dictamen del acuerdo no saliera adelante en el pleno, donde los votos del equipo de gobierno del PPcon su socio de investidura, Ciudadanos, tumbaron la iniciativa.

Pues bien, el grupo municipal ya pidió el pasado 1 de diciembre por carta al alcalde Francisco de la Torre que convocara la comisión de la Memoria Histórica, y ahora hace valer la opinión mayoritaria de todos los grupos políticos del Ayuntamiento llevando una moción de nuevo la próxima comisión de Cultura en la que aborda que finalmente la avenida Carlos Haya se llame Camino de Antequera, su nombre primitivo, en anterior a que se le pusiera el nombre del aviador franquista. De hecho, este fue el posicionamiento de Ciudadanos nos desde el principio, como lo explicó el edil Alejandro Carballo. Y tanto el PSOE como Málaga Ahora ven con buenos ojos esta denominación.

Por este motivo, la concejala Remedios Ramos, a la que no hay que negarle la habilidad en este movimiento de ficha, se apostó ayer a dar una rueda de prensa delante de uno de los rótulos de la avenida Carlos Haya para reivindicar que la vía recupere el nombre que tenía desde el año 1782, y que sigue en el imaginario popular porque Camino de Antequera es como la siguen llamando muchos de sus vecinos, antiguos residentes de la zona así como las personas más mayores de Málaga.

Ramos ha explicado que ciudades como Madrid y Bilbao, en este último caso municipio en el que «nació el aviador fascista sublevado se ha cambiado la denominación de Carlos Haya en cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica». De hecho, la viceportavoz de IU-Málaga para la Gente ha abundado en que la propia Junta de Andalucía cambió el nombre del Hospital Carlos Haya por Hospital Regional, por lo que añade que no hay ni la más mínima duda de que en esta calle debe aplicarse también la Ley de la Memoria Histórica.

IU-Málaga para la Gente espera contar con el apoyo del resto de la Corporación para darle impulso a esta ley, ya que desde que se aprobó hace diez años tan sólo se han cambiado cuatro calles en Málaga, las de los generales Franco, Mola, Sanjurgo y Queipo de Llano. En la época del alcalde socialista Pedro Aparicio también se modificaron las denominaciones de la avenida del Generalísimo por Andalucía, la plaza Queipo de Llano por La Marina y la plaza José Antonio Primo de Rivera por La Constitución.

En vista de que el PSOE, Málaga Ahora y Ciudadanos ven con buenos ojos que la avenida de Carlos Haya pase a denominarse de nuevo Camino de Antequera parece que IU conseguirá sacar esta vez la votación adelante. El grupo de izquierdas quiere sentenciar el nombre de la vía, y amaga por hacer realidad cuanto antes su cambio. Ahora queda por ver cómo se posicionan los demás cuando le den al botón, que es lo que de verdad cuenta.

Padres, ayer. / Fran Acevedo

El colegio La Biznaga pide un acceso seguro

Cerca de un centenar de padres y profesores del colegio La Biznaga se concentraron ayer a las puertas del Ayuntamiento para exigir que se cumpla el acuerdo plenario de marzo de 2017, que contó con la unanimidad de la Corporación tras una moción de Málaga Ahora, en el que se aprobó la mejora de la accesibilidad al colegio, la creación de un camino peatonal seguro y la mejora de la gestión del tráfico que viene de la autovía. «Nos sentimos abandonados por el alcalde y sólo queremos que se cumpla lo que se aprobó en el pleno», explicaba el presidente de la Ampa, Luis Rodríguez.

El colegio La Biznaga, sito en la calle Suceso Luengo, 15, se encuentra en un promontorio que linda con la autovía de la ronda este, cuyo acceso es sumamente difícil en hora punta, con una cuesta de subida con una abrupta pendiente, donde hay baches, terraplenes y lugares del camino que, por su estrechez, es imposible el paso de dos coches a la vez. Los padres, unas 200 familias, utilizaban el patio del colegio para dar la vuelta, pero ahora la dirección, con buen criterio, ha prohibido la maniobra por motivos de seguridad.