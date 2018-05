Los padres de Lucía Vivar: «Queremos saber la verdad»

No. No se fue sola. Ni se perdió. Ni anduvo más de cuatro kilómetros en plena oscuridad por la plataforma de balasto de la vía del tren. «Se la llevaron». A Almudena Hidalgo, la madre de Lucía Vivar, la niña de tres años desaparecida en Pizarra y hallada muerta en las vías del tren de la línea C2 de Cercanías que discurre entre Málaga y Álora el pasado 27 de julio, no le cabe ninguna duda. Lo tiene tan claro como su marido y padre de la pequeña, Antonio Vivar. Por lo que ambos, al igual que sus familias y los vecinos de la zona, exigieron ayer que se abran nuevas líneas de investigación, sobre todo después de que desde el Juzgado de Instrucción número 10 de Málaga se les haya anunciado la posibilidad de que se proceda al archivo provisional de la causa.

Esa es una opción que ni Almudena ni Antonio contemplan ni piensan aceptar. Precisamente por su oposición frontal al archivo de la investigación, ayer tuvo lugar en la capital una manifestación para exigir que se investigue y se esclarezcan todas las cuestiones que todavía no tienen respuesta.

La manifestación, convocada por la familia de la menor con el apoyo de numerosas asociaciones de la comarca, contó con el respaldo de más de 5.000 personas, según la Policía Local de Málaga (1.000, según la Subdelegación), la mayoría procedentes de pueblos de la zona del Guadalhorce. A lo largo de la misma, que partió a las 11.00 horas desde la explanada de la Estación María Zambrano y que concluyó sin incidentes en la plaza de la Constitución, a las 13.45 horas, se corearon lemas como: «Caso abierto, queremos más acierto» o «Alguien miente. No fue un accidente» y «Todos somos Lucía», «¿Quién se la llevó?», «Sólo la verdad nos detendrá» y, por supuesto, «Ella no se fue sola». También participaron unas 300 motocicletas y varias bandas de música.

Más de 5.000 personas se manifiestan en Málaga para reivindicar «justicia» y que se abran nuevas líneas de investigación porque mantienen que la pequeña no se pudo ir sola

Los momentos más emotivos se vivieron en la plaza de la Constitución, donde los padres de Lucía, Antonio y Almudena, dieron lectura a un manifiesto, en el que después de agradecer el apoyo recibido, la madre confesó que no le cabía «más tristeza en el pecho».

«Llenos de indignación»

A pesar de estar embargada por la pena y con lágrimas en el rostro, Almudena logró reponerse para confesar que estaban «llenos de indignación» y que habían convocado la manifestación para reclamar justicia. En contra de lo que dice la Guardia Civil, mantienen que su pequeña «no recorrió más de cuatro kilómetros solita, en la noche más oscura del año, caminando por una vías llenas de piedras quebradas, cortantes como cuchillos; sin hacerse un rasguño, sin soltar una lágrima, sin haber hecho siquiera la digestión».

En la misma línea, Antonio Vivar, padre de la pequeña, insistió en que su «angelito» no pudo adentrase sola en la noche negra, alejarse de la luz y de sus padres emprendiendo una «excursión de peligro y muerte, pasando puentes sin protección, túneles oscuros como pozos, para tumbarse finalmente al raso, sin abrigo alguno, esperando ser arrollado dos veces por el mismo tren».

Los padres señalaron en este punto que ese tren no tenía que pasar, como las autoridades le prometieron. Las mismas que le aseguraron la noche de la desaparición que Lucía no aparecía en la cámaras de la estación. Dirigiéndose el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y pidiéndole que le mirase a los ojos, Antonio Vivar, juró por Dios que «mi angelito no sabía volar».

Por esta razón, afirmaron que no piensan parar, que van a «luchar hasta el final» para que se empiece «una investigación en condiciones», porque consideran que la llevada a cabo hasta ahora ha sido «una chapuza». Los padres exigen que se tome declaración judicial a varios testigos y que se ordene la «triangulación de móviles ya», para conocer quienes pudieron estar en la zona y realizar la correspondiente investigación, porque como no dejan de repetir: «Ella no se fue sola. Se la llevaron».