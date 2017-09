C’s se queda sólo en su intento de modificar las bolsas de trabajo en la Diputación Fernando González La oposición insta al equipo de gobierno en la institución provincial a elaborar un plan de apoyo económico a los municipios con problemas de abastecimiento de agua AGUSTÍN PELÁEZ Miércoles, 20 septiembre 2017, 16:03

Las bolsas de trabajo creadas por la Diputación Provincial para optar a ser funcionario interino o personal temporal, a la que han concurrido más de 15.000 aspirantes, seguirán adelante. El pleno de la institución ha rechazado hoy la propuesta se Ciudadanos, socio de investidura del PP en la entidad, de modificar los procesos selectivos convocados hasta que se produzca una reunión de los grupos políticos para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad de todos los aspirantes y mejorar la estabilidad de la plantilla. Aunque el partido naranja decidió en el último momento modificar sus propuesta inicial, mucho más ambiciosa, ya que pedía las suspensión de las bolsas hasta la aprobación del Reglamento de Funcionamiento, al mantener que el procedimiento no garantizar los principios de igualdad mérito y capacidad por no tener en cuenta la experiencia en la empresa privada, para ganarse el apoyo de los grupos de la oposición, al final, todos los partidos votaron en contra de la moción en las propuestas de modificar las convocatorias e instar al equipo de gobierno a que antes del 31 de marzo de 2018 finalicen los procesos selectivo. En cambio, C’s si ha contado con el apoyo de todos los grupos para su propuesta de instar al PP a que las bolsas de trabajo se extingan automáticamente con las Ofertas de Empleo Público y que estas se realicen por el sistema de oposición.

El portavoz de C’s, Gonzalo Sichar, que ha acusado al resto de los partidos de estar intentando enfrentar a Ciudadanos con los empleados de la Diputación, ha insistido en que el procedimiento no está siendo ético. Asimismo ha asegurado que la gestión de Recursos Humanos en la institución se hace a golpe de “traje a medida para unos pocos” y con su moción lo que C’s persigue es una oposición “pura” y no un concurso-oposición en el que se prime la experiencia en la administración y no en la empresa privada.

La diputada de Recursos Humanos, Pilar Fernández, ha mantenido la legalidad del procedimiento y ha asegurado que las Bolsas de Trabajo salen aprobadas por unanimidad tras horas de trabajo con los sindicatos. Sobre la propuesta de C’s de paralizar el procedimiento ha manifestado ello puede conllevar la paralización de la Diputación, porque muchos trabajadores irán a la calle.

Por su parte, el PSOE ha logrado el compromiso de la diputada de Personal de reunirse con los grupos políticos para hablar e las bolsas de trabajo y abordar las propuestas de los diferentes partidos “para mejorar la estabilidad de la plantilla y garantizar la igualdad, transparencia y publicidad del proceso”.

Los grupos de PSOE, IU y Málaga Ahora han logrado sacar parcialmente adelante en pleno una moción de la formación socialista por la cual se insta al equipo de gobierno que elabore un plan para apoyar económicamente a los municipios de la provincia con problemas de abastecimiento y que están teniendo que acudir a camiones cisterna. En cambio, no contó con el respaldo de PP y Ciudadanos en sus propuesta de asumir a través de dicho plan el coste del suministro extraordinario en los ayuntamientos que acrediten carecer de agua, mediante la gestión directa de la Diputación de los camiones cuba.

El pleno también ha aprobado una modificación presupuestaria de 400.000 euros para destinar al Ayuntamiento de Cártama. Su finalidad es financiar la ejecución de un muro de contención en la zona de Casa Sola de la estación de Cártama para evitar un movimiento de tierras que afecta a una veintena de viviendas (VPO y adosados) que sufren importante grietas y que amenaza a sus estructura. Se trata de 20 familias afectadas que viven en una situación de grave inseguridad. El asunto ha sido aprovechado por los grupos de la oposición para criticar la discrecionalidad de estos fondos, aún cuando PP y Ciudadanos han aclarado que el dinero proviene de partidas que no se iban a poder desarrollar por contar con informes en contra. Una de ellas es de 280.000 euros de para limpieza de consultorios y otra de 100.000 que iba a ser destinada a elaborar un estudio para llevar el cercanías a PTA.

Desde el PP se ha calificado la ayuda de excepcional debido a que se trata de un problema de emergencia. En cambio, Málaga Ahora, Izquierda Unida y PSOE han mantenido que existen emergencias en todos por municipios de la provincia. El portavoz socialista, Francisco Conejo, ha acusado al PP de utilizar estos fondos de manera arbitraria y ha declarado que se va a destinar de este modo a un sólo municipio más de lo que tiene la Oficina del Alcalde para toda la provincia en 2017 (400.000 euros). Ciudadanos ha defendido la modificación, a pesar de haberse abstenido en la votación por incluir la propuesta otras modificaciones con las que está en desacuerdo, por considerar que las condiciones en las que viven las familias afectadas “son tremendas”.

Ante las acusaciones de sectarismo del PSOE sobre esta modificación presupuestaria, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha acusado a Conejo de ser “sectario con los suyos, porque el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, que defiende a Pedro Sánchez, no es de los suyos. Por eso vota en contra, porque no es un alcalde de su cuerda”, ha dicho Bendodo. Conejo le ha respondido que siempre ha defendido la igualdad y en contra reparto discrecional, y ha mantenido que es un tema exclusivo del Ayuntamiento de Cártama.

También ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos, a excepción del PP, una moción urgente de IU para permitir las presentación de enmiendas en el debate y deliberación de los presupuestos de la Diputación, modificando el reglamento de funcionamiento de la entidad si es necesario con el objetivo de que pueda aplicarse ya de cara a las cuentas de 2018. El asunto ha contado con el respaldo de PSOE, IU, Malaga Ahora y Ciudadanos, socios de investidura del PP en la institución, a pesar de que desde el equipo de gobierno se ha pedido su retirada para poder llevarlo a cabo con todos los informes.