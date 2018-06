Un puesto que está justificado

No se entiende muy bien la actitud que mantuvo ayer el portavoz del grupo socialista en la Diputación Provincial. Y no porque Francisco Conejo decidiera dar la 'espantá' en mitad del pleno, algo que no deja de ser una operación teatral para escenificar un rifirrafe.

Hay que ir al fondo del asunto para entender esta actitud y es ahí donde Conejo se equivoca. Queda bien decir que hay puestos de confianza que no son necesarios, sobre todo cuando afectan a los demás, pero hay que ser serios. No cabe duda que la empresa pública Turismo y Planificación Costa del Sol sí necesita un coordinador de Comunicación y Estrategia, porque opera en un sector de vital importancia en la provincia. El concurso se ha resuelto con total transparencia. Con independencia de la persona elegida, poco se puede objetar en este nombramiento, que está más que justificado.