El Puerto de Málaga, base del primer censo a gran escala de ballenas y delfines del Mediterráneo En el sondeo participan cien observadores de 20 países, a bordo de cinco barcos y ocho avionetas IGNACIO LILLO Málaga Viernes, 8 junio 2018, 13:34

El Puerto de Málaga está sirviendo estos días como unas de las bases del primer censo a gran escala de cetáceos en el Mediterráneo, un sondeo masivo en el que participan cien observadores de 20 países de la cuenca, a bordo de cinco barcos y ocho avionetas.

La iniciativa, que se ha presentado hoy en la Autoridad Portuaria, está coordinada por el Acuerdo sobre Conservación de Cetáceos (ACCOBAMS) y permite desplegar métodos de reconocimiento visual y acústico, con un presupuesto de casi cinco millones de euros. En el muelle dos ya se encuentra amarrado el principal barco de la campaña, 'The song of the whale' (El canto de la ballena) que iniciará el domingo su exploración por el Mediterráneo occidental.

Aunque realmente no se conoce su población total, en estas aguas viven habitualmente nueve especies de cetáceos, entre ellos tres de delfines, así como el calderón y el cachalote. De estos, la mayoría se considera que están en peligro, por lo que conocer su población y distribución es clave para tomar medidas de protección, según explica Antonio Troya, director del Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN. El estudio permitirá también saber si, como se sospecha, la orca se ha establecido con una población permanente en la zona mediterránea del Estrecho.